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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 01:52 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»
خليفة بن صريتي يكتب عن اتحاد الكرة. (فيسبوك)
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بطولة الكأس معروفة دائما بالمفاجآت سواء في الهواية أو الإحتراف، وكم من مرة وصلت فرق من الدرجة الثانية والثالثة للمباراة النهائية، ومنها من تحصل على بطولتها في عدة دول، وفي كرتنا المحلية لعلنا نتذكر فريق الأخضر عندما كان يلعب في الدرجة الثانية، وكيف وصل إلي المباراة النهائية مع مدربه المرحوم حسين الحمروش وخسرها أمام فريق أهلي طرابلس (0-2) الذي كان يضم أبرز لاعبي الفريق الوطني في تلك الفترة.

أقيمت المباراة بملعب المدينة الرياضية بطرابلس بتاريخ 11-6-1976، وترأس فريق الأخضر الحاج مصطفى عبد الجليل وترأس فريق أهلي طرابلس حارس المرمى خليفة بونوارة وأدارها الحكم المرحوم الحاج عبدالله باله وسط حضور جماهيري غفير.

حاليا اقتربت الفرق الـ8 الفائزة من الوصول للمربع الذهبي وكل منها يأمل بالإستمرار في المسابقة وتحقيق بطولتها، ولأن كرتنا المحلية غير مستقرة ولا تخضع لأي تحليل أو منطق علمي فهي مثل (سعر الأوطه يوم فوق ويوم لوطه)، ولهذا لا تضمن من يفوز علي من، والدليل فريق الاتحاد بطل الموسم الماضي بكل جدارة وحصول مدربه أسامة الحمادي علي جائزة أفضل مدرب في الدوري، ولكن عند مشاركة الفريق في مسابقات الأندية الأفريقية أبطال الدوري خرج من المرحلة الأولى التي تضم أضعف الفرق المشاركة في المسابقة.

وياليت الموضوع توقف عند هذا الحد بل خرج أيضا من مسابقة الكأس المحلية مع أن تاريخ كرة القدم علمنا أن الفريق الذي يتحصل علي بطولة الدوري بعد منافسات كروية شرسة مع فرق قوية يفترض أن يظل في القمة لفترة وحتى إن خسر يكون في نهاية المشوار وليس من بداية الطريق، لكن ما يحدث في كرتنا ليس بالشيء المستغرب في وجود اتحاد كرة القدم الحالي الذي قرر بداية الدوري الجديد يوم 19 أكتوبر الجاري بنفس نظام المجموعتين، حيث تترشح الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدوري السداسي مع تغيير في عدد فرق الهبوط، حيث يعود فريقان وتصعد أربعة فرق رغم إن الغالبية يطالبون بتقليص فرق الدوري لكن اتحاد الكرة يصر على «تسكير الرأس» والإستمرار في شكل الدوري الذي لا يخدم اللعبة ولا بقية الأطراف من لاعبين ومدربين وأندية وإعلام رياضي وجماهير كروية.

إن الخطوة التي اتخذها اتحاد الكرة الموقر سوف تزيد من تدني المستوى الفني للكرة الليبية، وبالطبع ما يهم الاتحاد هو كسب ود الأندية التي سوف تقف معه في الانتخابات خاصة أنه تذوق روعة البقاء والسفريات المكوكية والإمتيازات المادية الأخرى ولا يهمه نتائج فرقنا الوطنية التي أخفقت في كافة المشاركات علي جميع الفئات، ولم ينجح هذا الاتحاد إلا بشراء مقر بمبلغ كبير لا يتناسب وحجم المبنى.

إن تكرار الدوري السداسي سوف تواجهه مصاعب عديدة منها قلة الملاعب الصالحة للعب وظروف الأندية المادية والإستعانة بالحكام الأفارقة، وأخيرا لست متشائما لكن لا تتوقعوا النتائج الإيجابية في ظل اتحاد العمل العشوائي الذي يتناقض مع العلم وتطور كرة القدم.

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