حقل النافورة يتوج ببطولة شركة الخليج العربي للنفط لخماسيات كرة القدم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اقام مراقب ومستخدمو حقل النافورة حفل استقبال لفريق الحقل الفائز ببطولة شركة الخليج العربي للنفط لخماسيات كرة القدم لعام 2022، وكان في استقبال الفريق مراقب ومنسقي ومشرفي حقل النافورة اليوم السبت.

- «الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني

فريق حقل النافورة توج ببطولة شركة الخليج العربي للنفط لخماسيات كرة القدم في نسختها للعام 2022، ورحب المستخدمين بالفريق الفائز بالأهازيج والكلمات المعبرة عن فرحتهم بالفوز بالبطولة ونيل الاستحقاق الرياضي بكل جدارة، بحسب صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر «فيسبوك».

كما عبر مراقب الحقل أثناء الاستقبال عن فرحته وتهانيه لأعضاء الفريق والجهاز الاداري، شاكرا لجنة إدارة الشركة واللجنة الرياضية العليا على الحدث الرياضي الرائع كما قدم الشكر للفريق على هذا التفوق والذي سيسجل بسجل الحقل والشركة.

تتويج فريق حقل النافورة. (صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر فيسبوك).

تتويج فريق حقل النافورة. (صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر فيسبوك).

تتويج فريق حقل النافورة. (صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر فيسبوك).

تتويج فريق حقل النافورة. (صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر فيسبوك).

تتويج فريق حقل النافورة. (صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر فيسبوك).

تتويج فريق حقل النافورة. (صفحة شركة الخليج العربي للنفط عبر فيسبوك).