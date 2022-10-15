كأس سلة العرب تترقب البطل من بين الأهلي المصري والكويت الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يسدل الستار اليوم السبت بالكويت على نهائيات بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34 بمباراتي الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية وتجمع كاظمة الكويتي وبيروت اللبناني، ثم مباراة الختام.

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وتشهد مباراة الختام لقاء قمة بين الأهلي المصري والكويت الكويتي، للتتويج باللقب وكأس البطولة والميدالية الذهبية.

يشار إلى أن مباراتي الدور نصف نهائي للبطولة انتهيتا بفوز الأهلي المصري على كاظمة الكويتي بنتيجة (95-91)، بينما فاز الكويت الكويتي على بيروت اللبناني بنتيجة (84-74).