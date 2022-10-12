لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرار رقم (2) يفيد بإجراء مبارتين في دور الـ16 من بطولة كأس ليبيا، والمبارتان هما، الأولى ستجمع شباب الجبل أمام الأهلي بنغازي غدًا الخميس بملعب أجدابيا، والثانية ستجمع نادي السويحلي مع الخمس بملعب نادي أبوسليم في الثالثة والنصف عصرًا من اليوم نفسه.

جاءت إعادة مباريات دور السادس عشر بسبب انسحاب بنغازي الجديدة أمام الأهلي بنغازي وانسحاب الهلال سبها أمام السويحلي، ليدخل شباب الجبل بدلا من بنغازي الجديدة، والخمس بدلا من الهلال سبها، ما دعا لجنة المسابقات لإعادة مباريات الأهلي بنغازي والسويحلي تطبيقا للائحة المنظمة لبطولة كأس ليبيا.

وكانت «بوابة الوسط» قد نوهت عن انسحاب بنغازي الجديدة أمام الأهلي بنغازي، وانسحاب الهلال سبها أمام السويحلي في خبر سابق قبل اقامة مباريات دور السادس عشر.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت قرارًا بإعادة المباريات وإلغاء المادة الرابعة من قراراها السابق.

نص القرار الصادر عن لجنة المسابقات

قرار لجنة تنظيم المسابقات رقم (02) لسنة 2022، بشأن سحب مادة من قرار، وإضافة حكم لجنة تنظيم المسابقات:

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته. وعلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 24-12-2016. وعلى كتاب لجنة الانتخابات المؤرخ في 30-3-2021 بشأن اعتماد النتيجة النهائية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

أيضا وعلى القانون الدولي للعبة كرة القدم وتعديلاته. وعلى اللوائح المنظمة للعبة كرة القدم المعمول بها لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم والقرارات المتممة لها. وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (10) لسنة 2022 بشأن تنظيم مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2021-2022. وعلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد يوم 18-9-2022. وعلى ما جاء في كتاب السيد الأمين العام المؤرخ بتاريخ 28-9-2022.

وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (67) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تنظيم المسابقات. وعلى قرار لجنة تنظيم المسابقات رقم (01) لسنة 2022 بشأن اعتماد نتائج مباريات الدور (16) السادس

عشر من مسابقة كأس ليبيا 2021-2022. وعلى ما أقرته لجنة تنظيم المسابقات المنعقد بتاريخ يوم 8-10-2022.

جاء قرر مادة (1)

تسحب جزئيا المادة (4) من قرار لجنة تنظيم المسابقات رقم (01) لسنة 2022 فيما تضمنته وتعتبر كأن لم تكن.

مـــــــادة (2)

يحل فريقا (شباب الجبل) و(الخمس) محل فريقي (بنغازي الجديدة) و(الهلال سبها) في مباريات الدور (16) السادس عشر، ويلعبان بدلاً منهما وفق ما أسفرت عنه قرعة مباريات الدور (16) السادس عشر، عملاً بأحكام المادة (84) من لائحة تنظيم المسابقات.

مـــــــــادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على كافة الجهات ذات العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه.

وجاء الخطاب بتوقيع رئيس لجنة تنظيم المسابقات عبدالله علي الشحومي.

خطاب اتحاد الكرة الليبي. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)