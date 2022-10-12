والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أبدى خالد الشقمان والد لاعب المنتخب الليبي الأولمبي محمد الشقمان اندهاشه من حالة التجاهل التي تعرض لها ابنه من قبل الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي.

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وقال الشقمان في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء «جاء ابني من كندا، وهو لاعب بارز بفريق فورجن، وجاء إلى ليبيا سعيدًا لارتداء غلالة منتخب بلاده، وهو لاعب محترف، وبإمكانه تقديم الإضافة».

وأضاف الشقمان قائلًا «لكن فوجئ بعدم اهتمام وسط تجاهل الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي، وكان يفترض أن يهتم الجهاز الفني بالمحترفين الليبيين».

واختتم الشقمان قائلًا «لم يحظ ابني بلعب دقائق في مباراة السودان الودية الأولى والثانية وجرى تجاهله بطريقة مستفزة وهكذا لن تتقدم كرة القدم».