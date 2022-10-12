«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي، حيث شهدت أعمال العلاجات الخرسانية تقدمًا ملحوظًا وبنسبة عالية من التنفيذ على مستوى البلاطات الخاصة بالمدرجات، وكذلك الأعمدة الخرسانية وأسقف مجمعات دورات المياه في عدة قواطع.

أيضًا إزالة الطلاء الخارجي القديم بواسطة آلة السفح الرملي على كامل هيكل الملعب للكشف عن أعمال المعالجات، وكذلك أعمال صب وتجهيز البلاطات الخاصة بالمدرجات الجديدة قيد التصميم والتجهيز أيضًا، بحسب صفحة شركة الدعم القابضة عبر «فيسبوك».

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أيضًا جرى البدء في تركيب مقاعد الجمهور على المستوى الثالث بعد إجراء المعالجات والدهانات المطلوبة واختيار طريقة التركيب وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وأعمال أبراج الإنارة جرت إزالة جميع الأبراج ليجري الانتقال إلى المرحلة ما بعد الفك وهي تهيئة المرحلة الأولى من تنفيذ الأبراج الجديدة.

شهد السياج الخارجي للملعب تنفيذًا بالكامل ليتبقى بعض التشطيبات البسيطة وغيرها من الأعمال التي جرى الإنجاز فيها وفقاً للبنود الموضوعة مع الجدول الزمني المعمول به، وسط جهود كبيرة تبذل لنهو العمل في الوقت المحدد والمناسب لمشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي.