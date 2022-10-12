تكريم عادل البيباص بجائزة التميز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كرمت اللجنة المشرفة على بطولة الصفوة الدولية لكرة القدم عددا من المبدعين الذين قدموا خدمات وإسهامات رياضية واجتماعية في ليبيا من خلال حفل أُقيم بطرابلس.

- عادل البيباص مديرًا لفرع أكاديمة «فرسان المتوسط» في طرابلس

وجاء التكريم لمن قدموا «خدمات جليلة وبذل حبة عرق من أجل ليبيا»، حيث جرى تكريم عضو الاتحاد الليبي لبناء الأجسام وأمين الصندوق عادل البيباص.

جاء تكريم البيباص بجائزة التميز نظرا ما قدمه من خدمات جليلة في المدينة القديمة والعمل الاجتماعي ومن خلال عمله كمدير مصرف الجمهورية فرع الظهرة.

كما جرى تكريم عديد الشخصيات من بينهم الدكتور هشام بن خيال والدكتور هشام بالخير والمهندس هشام طابلة وخالد الراقيبي والهادي الغناي.