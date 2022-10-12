شراطة لـ«بوابة الوسط»: نجهز لتنظيم بطولة المرأة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج بطرابلس، أحمد شراطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة المرأة للشطرنج الكلاسيكي.

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البطولة تقام باستضافة المجلس البلدي بـ«أبوسليم» خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل، كما تُجرى المنافسات من تسع جولات وزمن اللعب 60 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة.

وحيا شراطة عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، ووكيل المجلس أيمن بركة، ومسؤولة النشاط الرياضي فاطمة المهدي، ورئيس لجنة رياضة المرأة بالاتحاد الفرعي سعاد النايلي على جهودهم المبذولة ولدورهم المتميز في إنجاح بطولات الشطرنج التي أقيمت أخيرا.

منافسات لبطولة المرأة للشطرنج. (فيسبوك)

منافسات لبطولة المرأة للشطرنج. (فيسبوك)