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الجزيرة والنصر في افتتاح نهائيات السلة تحت 18 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 02:32 مساء
الجزيرة والنصر في افتتاح نهائيات السلة تحت 18 عاما
فريق الجزيرة لكرة السلة. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا بمشاركة فرق الجزيرة واليرموك والنصر وخالد بن الوليد بنظام التجمع ومن نصف دوري.

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النصر يلتقي الجزيرة واليرموك يتبارى مع خالد بن الوليد، بينما تجرى غدًا الخميس في ثاني الجولات مواجهة بين فريق  النصر أمام اليرموك، كما يلتقي الجزيرة مع خالد بن الوليد.

ويشهد الجمعة المقبل منافسات جديدة في البطولة، وتقام آخر مباراتين  ضمن الجولة، المباراة الأولى ستجمع النصر مع خالد بن الوليد، ويعقبها مباراة الجزيرة واليرموك.

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