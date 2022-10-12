الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

غادر الأهلي بنغازي منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة، بعد فقدانه لمباراته أمام الرياضي اللبناني في الدور الثماني للبطولة، وفي نتائج هذا الدور، فاز الأهلي المصري على الاتحاد السوري بنتيجة (87-76).

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أيضا فاز الرياضي اللبناني على الأهلي بنغازي (98-80)، وبيروت اللبناني على السد القطري (87-64)، والجهراء الكويتي على البشاير العُماني (69-53).

مباريات اليوم

اليوم الأربعاء ستقام مباريات الدور الربع النهائي والتي ستكون على النحو التالي:

الاتحاد السكندري يلتقي كاظمة الكويتي، والرياضي اللبناني يتبارى مع بيروت اللبناني، والأهلي المصري مع الجهراء الكويتي، ودجلة العراقي يلتقي الكويت الكويتي.