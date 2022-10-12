الحصادي يتصدر فئة «تحت 18 عاما» في بطولة الخياري للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة مرسى مطروح المصرية بطولة الـ«الخياري» الدولية للشطرنج، وباتت الصدارة للاعب المصري هشام عبدالرحمن برصيد 6.5 نقطة، بعد الجولة السابعة، يتساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم.

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وبكسر التعادل يأتي ديفيد هايدون ثانيًا وأدهم فوزي ثالثًا ومحسن جبر رابعًا وولاء ثروت خامسًا، ويأتي ترتيب اللاعبين الليبيين في البطولة يوسف الحصادي في الترتيب 38 والأول في فئة تحت الـ18 عامًا برصيد 4.5.

ويأتي فرج مهدية في المركز 67 برصيد 4 نقاط، وحمدي العقوري 78 برصيد 4 نقاط، وخالد فرنكة 106 برصيد 3.5 نقطة، ويوسف علي 111 برصيد 3.5، ومحمد عادل 141 برصيد 3 نقاط، وإبراهيم الشيخ 142 برصيد 3 نقاط، ولؤي الزليتني 150 برصيد 2.5 نقطة.