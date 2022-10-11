تأهل كاظمة ودجلة والاتحاد السكندري والكويت الكويتي إلى ربع نهائي السلة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين بالكويت أربع مباريات في دور الـ16 لبطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34، أسفرت عن فوز الاتحاد السكندري على الغرافة القطري بنتيجة (109-70)، وكاظمة الكويتي على وداد بوفاريك بنتيجة (90-74).

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أيضًا فاز دجلة العراقي على الأهلي البحريني بنتيجة (98-96)، والكويت الكويتي على الميناء اليمني بنتيجة (104-55)، وبهذه النتائج يتأهل كاظمة ودجلة والاتحاد السكندري والكويت الكويتي إلى ربع نهائي السلة العربية.

واليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع 4 مباريات، الأهلي المصري يلتقي أهلي حلب، والأهلي بنغازي يتبارى مع الرياضي اللبناني، والسد القطري مع بيروت اللبناني، والجهراء الكويتي يلتقي البشائر العُماني.