ليبيا في عالمية كرة السرعة الدائرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة السرعة ميلود إبراهيم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» على مشاركة ليبيا في بطولة العالم للكرة الدائرية والتي ستقام بمدينة الغردقة المصرية في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 27 دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

يضم منتخب ليبيا اللاعبين أيمن عزالدين وأنور مفتاح ووحيد الصيد وعزالدين علي والمدرب عيسى فضيل والإداري أمين حسن.

وعلى هامش البطولة سيشارك رئيس الاتحاد الليبي ميلود إبراهيم ومستشار الاتحاد رضوان أبوليفة في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة السرعة الدائرية.

وعلى طاولة الاجتماع العديد من المواضيع من بينها النظام الأساسي للاتحاد الدولي ولائحة المسابقات والحكام والتطوير.