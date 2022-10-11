ليبيا تحصد كأس الروح الرياضية في بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة آخر مباريات بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم، وفي منافسات البنين فازت مدرسة الهادي العيادي من تونس على مدرسة أكاليل ليبيا بنتيجة هدفين لصفر (2-0)، كما فازت مدرسة بومرداس من الجزائر على مدرسة محمد المغراوي من المغرب (7-0).

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وفي منافسات البنات تعادلت مدرسة ابن بطوطة من الجزائر مع مدرسة ماجدة من مصر دون أهداف، وفازت مدرسة سوسة من تونس على مدرسة الكرامة من ليبيا بنتيجة (9-0).

الترتيب النهائي

توجت مدرسة الهادي العيادي من تونس بكأس بطولة البنين بالعلامة الكاملة 12نقطة من أربع مباريات، وجاءت ثانيا مدرسة بومرادس من الجزائر برصيد سبع نقاط، وثالثا مدرسة سوادة من مصر سبع نقاط، ورابعا مدرسة أكاليل من ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وخامسا مدرسة محمد المغراوي من المغرب دون نقاط.

وتوجت بكأس منافسات البنات مدرسة عمر بن الخطاب من المغرب بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، وجاءت ثانيا مدرسة العروي من مدينة سوسة بتونس برصيد تسع نقاط، وثالثا مدرسة ماجدة الصيرفي من مصر برصيد أربع نقاط، ورابعا مدرسة ابن بطوطة من الجزائر برصيد أربع نقاط، وخامسا مدرسة الكرامة من ليبيا دون نقاط.

وتوجت بكأس الروح الرياضية مدرستا الكرامة من ليبيا ومحمد المغراوي من المغرب، وتوجا اللاعبان أحلام بوخرب من مدرسة عمر بن الخطاب من المغرب، وأيوب سلماني من مدرسة بومرداس بالجزائر بكأسي أفضل حارسي مرمى في البطولة.

جوائز الأفضل في البطولة

وتوجت بجائزة أفضل لاعبة في البطولة المغربية سارة دفري من مدرسة عمر بن الخطاب، وأفضل لاعب للتونسي أحمد عزيز الجويني من مدرسة الهادي العيادي، كما توج بجائزة أفضل هداف التونسيان حبيب بوميزة من مدرسة الهادي العيادي، وسلمى المرزوقي من مدرسة العروي بسوسة.

يشار إلى أن بطلي البنين والبنات (مدرسة الهادي العيادي من تونس ومدرسة عمر بن الخطاب من المغرب) تأهلا إلى نهائيات بطولة مدارس أفريقيا التي ستقام في أبريل المقبل.

يشار إلى أن الحكمة الليبية ملاك عوض شاركت ضمن حكام البطولة وأدارت أربع مباريات، وهي تونس والجزائر، ومصر وتونس، والمغرب مع مصر، والمغرب أمام الجزائر.

ختام بطولة المدارس. (إنترنت)

ختام بطولة المدارس. (إنترنت)

ختام بطولة المدارس. (إنترنت)

ختام بطولة المدارس. (إنترنت)