الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق الكوكب السعودي «تحت 19 عاما» تحت إشراف المدرب الليبي جمال بنور تحقيق النتائج الإيجابية، حيث أحرز أمس الإثنين الفوز على فريق الفرع في الجولة الثانية للمسابقة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، جاءت بإمضاء اللاعبين علي الدوسري وفهد هزاع ومهند الحربي.

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سبق للكوكب تحقيق الفوز في الجولة الأولى على السلمية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين (3-2) تناوب على تسجيلها اللاعبون الشمري والدوسري وإبراهيم عبدالرحمن.

مفكرة النتائج

الكوكب × الفرع (3-2).

التوبار × الفرع (2-2).

السد × الأنوار (4-2).

الكوكب × الفرع (3-0).

السد × التوبار (2-1).

الأنوار × السلمية (3-0).