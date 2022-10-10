الليلة.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

يكشف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، لأول مرة روزنامة وشكل الدوري العام لكرة القدم، والموقف النهائي من عودة الجماهير.

كما يسلط البرنامج الضوء على ممثل ليبيا «الأهلي طرابلس» في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و«الأخضر» و«النصر» في بطولة «الكونفدرالية».

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يشارك في النقاش الذي يديره مؤيد إسكندر عند الساعة 23:10، كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، ورئيس لجنة تنظيم المسابقات عبدالله الشحومي، بالإضافة إلى محللي قناة «الوسط» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني.

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