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الليلة.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 10:00 مساء
الليلة.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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يكشف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، لأول مرة روزنامة وشكل الدوري العام لكرة القدم، والموقف النهائي من عودة الجماهير.

كما يسلط البرنامج الضوء على ممثل ليبيا «الأهلي طرابلس» في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و«الأخضر» و«النصر» في بطولة «الكونفدرالية».

- لجنة المسابقات: انطلاق الدوري الممتاز 19 أكتوبر الجاري

يشارك في النقاش الذي يديره مؤيد إسكندر عند الساعة 23:10، كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، ورئيس لجنة تنظيم المسابقات عبدالله الشحومي، بالإضافة إلى محللي قناة «الوسط» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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