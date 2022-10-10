القضاء يؤجل النظر في استئناف اتحاد الكرة الليبي ضد شكوى الطشاني وشاكة إلى 27 أكتوبر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط»، من مصادر مطلعة، أن القضاء الليبي قام بتأجيل النظر في الاستئناف المقدم من اتحاد الكرة إلى يوم 27 أكتوبر الجاري ضد شكوى الرئيس السابق للاتحاد أنور الطشاني، ووكيل وزارة الرياضة السابق إبراهيم شاكة بعد صحة ونزاهة انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

- الطشاني وشاكة يستعدان لتنفيذ القانون جبريا ضد اتحاد الكرة الليبي

وكانت اللجنة الأولمبية الليبية قد أحالت رسالة قرار النائب العام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخصوص تشكيل لجنة تسييرية بعد قرار القضاء بعدم صحة الانتخابات التي جرت منذ سنة ونصف، وتنتظر رد الـ«فيفا» حول القضية التي أصبحت قضية رأي عام رياضي.

وتقدم مجلس اتحاد الكرة الحالي برئاسة عبد الحكيم الشلماني بتظلم واستئناف، مؤكداً صحة الانتخابات وكلف محاميًا لمتابعة القضية.