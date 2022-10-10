توقف أعمال صيانة بيت شباب سرت للشهر التاسع على التوالي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل، أمس الأحد، استمرار توقف أعمال صيانة بيت الشباب بسرت منذ شهر يناير الماضي، الذي تنفذه شركة «برنيق النصر» للمقاولات وبتكليف من وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية دون تدخل الوزارة لاستئناف الأعمال.

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وأوضح الأميل أن قيمة المشروع وصلت إلى 4.7 مليون دينار ليبي، وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى إيقاف الصيانة.

يشار إلى أن بلدية سرت طالبت مرارًا بضرورة استئناف المشروع للصيانة، وقامت وزارة الشباب بصيانة عدد آخر من بيوت الشباب غرب طرابلس، أما مشروع صيانة بيت شباب سرت متوقف منذ تسعة أشهر.