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براعم الأردن وأشبال وأواسط تونس أبطال «العرب للجولف»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 10 أكتوبر 2022, 04:36 مساء
براعم الأردن وأشبال وأواسط تونس أبطال «العرب للجولف»
بطولة العرب للجولف. (فيسبوك)
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اختتمت بمدينة الحمامات التونسية بطولة العرب للجولف براعم وأشبال وأواسط، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

- تراتيب متأخرة لليبيا في عربية الجولف

براعم الأردن  
توج الأردن بكأس براعم العرب للجولف الأول عبر 305 ضربات، وجاءت تونس ثانيا بـ318، وثالثا مصر بـ330، ورابعا الأمارات بـ335، وخامسا البحرين بـ353، وسادسا عمان بـ368، وسابعا ليبيا بـ418، وثامنا السعودية بـ422 ضربة.

أشبال تونس
توج أشبال تونس أبطال للجولف العربي برصيد 476 ضربة، وجاءت مصر ثانيا بـ500، ورابعا عمان 508، وخامسا ليبيا 526، وسادسا البحرين 549، وسابعا السعودية بـ551 ضربة.

أواسط تونس
توج أواسط تونس أبطال للجولف العربي برصيد 452 ضربة، وجاءت عمان ثانيا بـ471، وثالثا مصر بـ472، ورابعا الأمارات بـ476، وخامسا البحرين بـ486، وسادسا قطر بـ507 ضربات، وسابعا ليبيا بـ570 ضربة.

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