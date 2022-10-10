الأهلي بنغازي يلتقي الرياضي اللبناني في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بالكويت المرحلة الأولى من بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34، وجاء ترتيب المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الكويت الكويتي 6، والاتحاد السكندري 5، والأهلي بنغازي 4، وأهلي حلب 3.

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري 6، والرياض اللبناني 5، والغرافة القطري 4، والميناء اليمني 3.

المجموعة الثالثة:

كاظمة الكويتي 5، والأهلي البحريني 5، والبشاير العماني4، والسد القطري 4.

المجموعة الرابعة:

بيروت اللبناني 6، والجهراء الكويتي 5، ودجلة العراقي 4، وبوفريك الجزائري 3.

دور الـ16 الإثنين

وفي دور الـ16 للبطولة تقام اليوم الإثنين أربع مباريات، الاتحاد السكندري يلتقي الغرافة القطري، كاظمة الكويتي مع وداد بوفريك الجزائري، والأهلي البحريني يتبارى مع دجلة العراقي، والكويت الكويتي مع الميناء اليمني.

مواجهات الثلاثاء

غدا الثلاثاء تقام أربع مباريات، الأهلي المصري مع أهلي حلب، والأهلي بنغازي يلتقي الرياضي اللبناني، والسد القطري يتبارى مع بيروت اللبناني، والجهراء الكويتي يلتقي البشاير العماني.

يشار إلى أن مباريات دور الـ16 تقام بنظام خروج المغلوب.