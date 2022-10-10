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«أكاليل ليبيا» يفوز على «مغراوي المغرب» في أفريقية المدارس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 10 أكتوبر 2022, 01:07 مساء
«أكاليل ليبيا» يفوز على «مغراوي المغرب» في أفريقية المدارس
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حقق فريق مدرسة أكاليل الليبي، الأحد، الفوز على مدرسة محمد المغراوي من المغرب ضمن بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وسجل الأهداف رائف الشبلي (هدف) وعلي عقيلة (هدفين) أحدهما من ركلة جزاء.

وفي بقية نتائج الأمس في البنين فاز الجزائر على ليبيا بهدف في الدقيقة الأخيرة، وتونس على مصر (6-0) وتعادل الجزائر ومصر (1-1).

منافسات البنات
فازت المغرب على ليبيا (5-0)، وتونس على الجزائر (6-0)، وتونس على مصر (2-0).

مباريات اليوم
مدرسة الكرامة من ليبيا تلتقي مدرسة سوسة من تونس، ومدرسة ابن بطوطة من الجزائر تتبارى مع مدرسة ماجدة من مصر.

وفي بطولة البنين مدرسة أبومرداس من الجزائر تلتقي مدرسة محمد المغراوي من المغرب، ومدرسة أكاليل من ليبيا
تتبارى مع مدرسة الهادي العيادي من تونس.

«أكاليل ليبيا» يفوز على «مغراوي المغرب» في أفريقية المدارس
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