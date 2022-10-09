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«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 09 أكتوبر 2022, 11:41 مساء
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
بعثة فريق «المريخ» السوداني لدى وصولها بنغازي، الأحد 9 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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وصلت صباح اليوم الأحد إلى مدينة بنغازي بعثة فريق «المريخ» السوداني قبل 6 أيام من موعد مباراة الإياب أمام «الأهلي طرابلس»، والتي ستقام السبت المقبل على ملعب شهداء بنينا، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة المريخ قنصل السودان لدى ليبيا محمد جمال الدين.

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وانتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق السوداني بنتيجة هدفين دون مقابل، في حين يحتاج الفريق الليبي لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، من أجل التأهل لدوري المجموعات.

بعثة فريق «المريخ» السوداني لدى وصولها بنغازي، الأحد 9 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
بعثة فريق «المريخ» السوداني لدى وصولها بنغازي، الأحد 9 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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