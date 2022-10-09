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منافسات أفريقيا: «الأهلي» يتعثر و«الأخضر» يفوز بثلاثية و«النصر» يعود بنقطة ثمينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 09:17 مساء
منافسات أفريقيا: «الأهلي» يتعثر و«الأخضر» يفوز بثلاثية و«النصر» يعود بنقطة ثمينة
مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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عاد فريق «النصر» بنقطة ثمينة من ملعب رواندا بعد التعادل السلبي مع فريق «كيغالي» الرواندي دون أهداف، على أن يتجدد اللقاء في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا، وهي فرصة للفريق للتأهل لدوري المجموعات بطولة «الكونفدرالية».

أما الممثل الليبي الثاني في البطولة نفسها فريق «الأخضر»، فقد حقق فوزًا بثلاثة أهداف أمام فريق فريق «عزام يوناتيد» بطل تنزانيا، في المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا، وإذا ما حافظ الفريق الليبي على هذه النتيجة سيتأهل لدوري المجموعات، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في تنزانيا.

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وفي منافسات دوري أبطال أفريقيا، خسر فريق «الأهلي طرابلس» مباراة الذهاب أمام فريق «المريخ» السوداني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الجمعة بملعب الأبيض بالخرطوم.

وبهذا يكون «الأهلي طرابلس» بحاجة لتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الإياب والتي ستقام السبت المقبل في ملعب شهداء بنينا لضمان التأهل لدوري المجموعات.

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