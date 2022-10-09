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تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 07:44 مساء
تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا
المنتخب الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم مركزًا واحدًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر أكتوبر 2022 للمنتخبات على مستوى العالم، الذي تصدره المنتخب البرازيلي.

وجاء المنتخب الليبي في المركز 120، بعد أن حل في تصنيف شهر أغسطس في المركز 121، في حين حل بشهر مارس 2022 في المركز 117 عالميًا، وهو أفضل ترتيب حققه خلال العام الجاري.

المغرب الأفضل عربيا.. والسنغال أفريقيا
وعربيًا، جاء منتخب المغرب في المرتبة 22 عالميًا، يليه تونس في المركز 30، والجزائر 37، قطر 50 والسعودية 51 عالميًا.

وعلى المستوى الأفريقي جاء منتخب السنغال الأعلى تصنفيًا في المركز 18، يليه منتخب المغرب 22، وتونس 30، ونيجيريا 32، ثم الجزائر 37، مصر 39، الكاميرون 43، ثم مالي 46.

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البرازيل تنفرد بالصدارة
أكدت البرازيل أحقيتها في اعتلاء ترتيب الفيفا لمنتخبات كرة القدم، لتوسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس، متقدمة على بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

وضم البرنامج الأخير للمباريات الدولية 53 مواجهة، وذلك قبل نحو شهرين على انطلاق كأس العالم قطر 2022 المقررة في 20 نوفمبر.
وتملك البرازيل 1841.3 نقطة، مقابل 1816.71 لبلجيكا التي هيمنت على الصدارة بين أكتوبر 2018 ومارس 2022، و1773.88 للأرجنتين بطلة كوبا أميركا.

ولم تتغير لائحة الدول الخمس الأوائل عن تصنيف يونيو الماضي، في حين كان التغيير الوحيد بين العشرة الأوائل، حيث شهد احتلال إيطاليا، بطلة أوروبا لكن غير المتأهلة إلى المونديال، المركز السادس بدلا من إسبانيا.

وستدخل البرازيل النهائيات بثوب متصدر التصنيف، وهي تسعى لتعزيز رقمها القياسي العالمي بستة ألقاب، علما أنها تفوقت أخيرًا على غانا (3-0) وتونس (5-1) وديا.

إيران الأفضل آسيويًا
ودخلت إيران نادي العشرين لتكون الأفضل آسيويا، أمام اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر (50) والسعودية (51).

ترتيب المنتخب الليبي حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر (موقع الاتحاد)
ترتيب المنتخب الليبي حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر (موقع الاتحاد)
ترتيب المنتخبات العشر عالميا وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر (موقع الاتحاد)
ترتيب المنتخبات العشر عالميا وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر (موقع الاتحاد)
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