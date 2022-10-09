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انتصار الأخضر بـ«الكونفدرالية» في عيون شخصيات رياضية ليبية.. ترصده «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 09 أكتوبر 2022, 03:35 مساء
انتصار الأخضر بـ«الكونفدرالية» في عيون شخصيات رياضية ليبية.. ترصده «بوابة الوسط»
حسين وسالم والزوي. (أرشيفية : الإنترنت)
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حقق فريق الأخضر فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب على فريق عزام التنزاني بثلاثة أهداف لصفر ضمن بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، مما يجعله بوضع مريح عندما يقابل الفريق التنزاني في مباراة الإياب.

- انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

ومع تأكيد بعض الشخصيات الرياضية أهمية لعب المباراة القادمة بحذر وعدم التركيز على نتيجة مباراة الذهاب للعودة بورقة الترشح للدور المقبل، عبرت عدة شخصيات عن تقديرها لهذا الفوز على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الزوي: كان بالإمكان زيادة غلة الأهداف
الصحفي والمعلق الرياضي عياد الزوي بارك الفوز، وطالب بالحذر في مباراة العودة، وقال: «كان بالإمكان تحقيق نتيجة أكبر من الثلاثة أهداف».

حسين: هزم فريقنا كتيبة محترفين
وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق حسين محمد حسين، أحد منتسبى مؤسسة «الأخضر» كتب يقول: «هزم فريقنا كتيبة المحترفين وفاجأ المحللين وصدم المتربصين».

وأضاف: «نوجه تحية للاعبين والمدربين والمسيرين على هذا الفوز».

سالم: شكرًا شباب بلادي
الإعلامي سراج سالم كتب يقول: «ألف مبروك للخضراوية الفوز المستحق وعقبال الترشح من دار السلام»، واختتم بالقول: «شكرًا شباب بلادي».

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