فريق جامعة سرت يفقد دوري مديرية الأمن أمام جهاز استثمار مياه النهر الصناعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بعد التعادل السلبي دون أهداف، فقد فريق جامعة سرت لكرة القدم مباراته أمام فريق جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى الذي حسم النتيجة بركلات الترجيح لصالحه في المباراة النهائية بدوري مديرية أمن سرت لكرة القدم.

جاءت الدورة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لتأسيس هيئة الشرطة الليبية.

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حضر المباراة النهائية مدير أمن سرت دكتور لواء مختار أبوسبيحة ورئيس الجامعة دكتور سليمان الشاطر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من مسؤولي الشركات والأجهزة بسرت، بالإضافة إلى عدد من ضباط الشرطة.

وعقب المباراة تم تكريم الفريقين المتنافسين بتسليم كأس البطولة وتكريم لجنة التحكيم، وعدد من الجهات التي شاركت في إنجاح الدوري التنشيطي.

دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)

تتويج في دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)

دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)

تتويج في دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)