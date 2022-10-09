Atwasat

فريق جامعة سرت يفقد دوري مديرية الأمن أمام جهاز استثمار مياه النهر الصناعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 09 أكتوبر 2022, 03:30 مساء
فريق جامعة سرت يفقد دوري مديرية الأمن أمام جهاز استثمار مياه النهر الصناعي
دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
alwasat radio

بعد التعادل السلبي دون أهداف، فقد فريق جامعة سرت لكرة القدم مباراته أمام فريق جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى الذي حسم النتيجة بركلات الترجيح لصالحه في المباراة النهائية بدوري مديرية أمن سرت لكرة القدم.

جاءت الدورة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لتأسيس هيئة الشرطة الليبية.

- تواصل بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم (صور)

حضر المباراة النهائية مدير أمن سرت دكتور لواء مختار أبوسبيحة ورئيس الجامعة دكتور سليمان الشاطر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من مسؤولي الشركات والأجهزة بسرت، بالإضافة إلى عدد من ضباط الشرطة.

وعقب المباراة تم تكريم الفريقين المتنافسين بتسليم كأس البطولة وتكريم لجنة التحكيم، وعدد من الجهات التي شاركت في إنجاح الدوري التنشيطي.

دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
تتويج في دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
تتويج في دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
تتويج في دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
تتويج في دوري مديرية أمن سرت. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام

50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في ...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل سيجدد الأخضر تأهله على حساب ممثل الكرة التنزانية؟
هل سيجدد الأخضر تأهله على حساب ممثل الكرة التنزانية؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
تواصل بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم (صور)
تواصل بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم (صور)
رفيق والطيب وبن عتيقة أبطال ليبيا لكرة المضرب (صور)
رفيق والطيب وبن عتيقة أبطال ليبيا لكرة المضرب (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
المزيد
شاهد بالفيديو: جدية وانضباط في تدريبات الهلال استعدادا للموسم الجديد
شاهد بالفيديو: جدية وانضباط في تدريبات الهلال استعدادا ......
انتصار الأخضر بـ«الكونفدرالية» في عيون شخصيات رياضية ليبية.. ترصده «بوابة الوسط»
انتصار الأخضر بـ«الكونفدرالية» في عيون شخصيات رياضية ليبية........
فريق جامعة سرت يفقد دوري مديرية الأمن أمام جهاز استثمار مياه النهر الصناعي
فريق جامعة سرت يفقد دوري مديرية الأمن أمام جهاز استثمار مياه......
رفيق والطيب وبن عتيقة أبطال ليبيا لكرة المضرب (صور)
رفيق والطيب وبن عتيقة أبطال ليبيا لكرة المضرب (صور)...
تواصل بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم (صور)
تواصل بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط