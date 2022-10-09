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رفيق والطيب وبن عتيقة أبطال ليبيا لكرة المضرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 09 أكتوبر 2022, 03:23 مساء
رفيق والطيب وبن عتيقة أبطال ليبيا لكرة المضرب (صور)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
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اختتمت أمس السبت على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا لكرة المضرب للفئات 12، 14، 18 عامًا، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

رفيق بطل فئة 12عامًا
في الدور نصف النهائي فاز أحمد رفيق على مالك فلفل بمجموعتين لصفر (6-0، 6-1)، وفاز أنس الطيب على عاصم موهوب بمجموعتين لصفر (6-1، 6-4).

- 6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث، فاز مالك فلفل على عاصم الموهوب بمجموعتين لواحدة (4-6، 6-2، 6-1).

المباراة الختامية انتهت بفوز أحمد رفيق على أنس الطيب بمجموعتين لصفر (6-2، 6-0).

الترتيب النهائي
توج اللاعب أحمد رفيق من طرابلس بكأس وذهبية بطولة 12 عامًا، ونال الفضية اللاعب أنس الطيب من صبراتة، والميدالية البرونزية للاعب مالك فلفل، وحل رابعًا اللاعب عاصم الموهوب من بنغازي.

بن عتيقة بطل فئة 14عامًا
مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة 14 عامًا انتهتا بفوز عبد الرحمن بن عتيقة على معاذ الحميدي بمجموعتين لصفر (6-0، 6-0)، وفاز مؤنس شحاتة على سند الطيب بمجموعتين لواحدة (6-0، 4-6، 5-4).

أما مباراة تحديد الترتيب الثالث فانتهت بفوز معاذ الحميدي على سند الطيب، والنهائي انتهى بفوز عبد الرحمن بن عتيقة على مؤنس شحاتة بمجموعتين لصفر (6-1، 6-1).

الترتيب النهائي
توج اللاعب عبد الرحمن بن عتيقة من بنغازي بكأس وذهبية البطولة، ونال مؤنس شحاتة الميدالية الفضية وتوج بالبرونزية اللاعب معاذ الحميدي وحل سند الطيب رابعًا.

الطيب بطل فئة 18عامًا
مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة 18 عامًا انتهتا بفوز محمود الطيب على محمود العبيدي بمجموعتين لصفر (6-3، 6-2)، وفاز إبراهيم الشتيوي على صفوان الزيادي بمجموعتين لصفر (6-3، 6-2).

ومباراة الترتيب الثالث انتهت بفوز صفوان الزيادي على محمد العبيدي والمباراة النهائية انتهت بفوز محمود الطيب على إبراهيم الشتيوي بمجموعتين لواحدة (6-4، 5-7، 6-2).

الترتيب النهائي
توج اللاعب محمود الطيب من صبراتة بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال الفضية اللاعب إبراهيم الشتيوي من طرابلس والبرونزية للاعب صفوان الزيادي من طرابلس، وحل رابعًا اللاعب مؤنس شحاتة من بنغازي.

تتوج كأس البنات
توجت اللاعبة غني عاشور من طرابلس بكأس وذهبية بطولة البنات، ونالت الميدالية الفضية اللاعبة هديل العوامي من الجبل الأخضر، وتوجت بالميدالية البرونزية اللاعبة سارة فلفل من طرابلس، وحلت رابعة اللاعبة بتول جميع من طرابلس.

تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
تتويج في بطولة ليبيا لكرة المضرب. (فيسبوك)
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