تواصل بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمصر بطولة شمال أفريقيا المدرسية لكرة القدم بنين وبنات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بمشاركة مدارس من ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

أحدث نتائج البطولة

أخر النتائج المسجلة في البطولتين كانت فوز مدرسة سويدا من مصر على أكاليل من ليبيا بنتيجة (2-0)، ومدرسة الهادي العياظي من تونس على بومرداس من الجزائر (7-1)، ومدرسة سويدا من مصر على مدرسة محمد المغراوي من المغرب (5-1)، والهادي العيادي من تونس على محمد المغراوي من المغرب (11-0).

وفي منافسات البنات فازت مدرسة ماجده من مصر على مدرسة الكرامة من ليبيا (5-0)، وفازت مدرسة أبن بطوطة من الجزائر على مدرسة الكرامة من ليبيا (3-0)، وفازت مدرسة عمر بن الخطاب من المغرب على مدرسة ماجده من مصر (3-1)، وفازت مدرسة عمر بن الخطاب من المغرب على مدرسة سوسة من تونس (4-1).

مباريات اليوم

في بطولة البنات مدرسة ماجدة من مصر تلتقي مدرسة سوسة من تونس، ومدرسة أبن بطوطة من الجزائر تتبارى مع مدرسة عمر بن الخطاب من المغرب.

وفي بطولة البنين مدرسة أكاليل من ليبيا تلتقي مع مدرسة محمد المغراوي من المغرب، ومدرسة أبومرداس من الجزائر تلتقي مدرسة سويدا من مصر.

منافسات بطولة شمال أفريقيا المدرسية. (فيسبوك)

منافسات بطولة شمال أفريقيا المدرسية. (فيسبوك)

منافسات بطولة شمال أفريقيا المدرسية. (فيسبوك)