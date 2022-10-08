شاهد عبر «WTV»: الأخضر 1 - 0 عزام

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه فريق «الأخضر» الأول لكرة القدم نظيره «عزام» بطل تنزانيا ضمن الدور الثاني والثلاثين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة تبثها قناة «WTV».

يدور لقاء الذهاب الأول، اليوم السبت، بداية من الساعة السابعة مساءً بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، بينما سيدور لقاء العودة في الرابع عشر من الشهر نفسه بملعب دار السلام.

للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته الأفريقية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية يجد فريق «الأخضر» نفسه في مواجهة ممثل للكرة التنزانية.

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وهذه هى المرة الثانية التي يواجه فيها الأخضر ممثل للكرة التنزانية حيث سبق أن نجح في اقصاء فريق يانغ أفريكانز خلال مشاركته الأفريقية الثانية العام 2008 حيث أسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه مهاجمه عبد الحميد الزيداني.

ثم تمكن فريق الأخضر من العودة ببطاقة التأهل إلى الدور الثاني عقب فوزه في دار السلام بهدف لصفر أحرزه محترفه فوستو.