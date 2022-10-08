انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل النصر وكيغالي الرواندي بدون أهداف ضمن الدور الـ32 من كأس «الكونفدرالية» الأفريقية في مباراة بثتها قناة «WTV».

مباراة الإياب ستُقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب.

فريق النصر خاض أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم بعد أن أُعفي من الدور التمهيدي الـ64.

مباراة #كيغالي_الرواندي و #النصر ضمن الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ونجح فريق «كيغالي» في إقصاء فريق «أساس تيليكوم» ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة الإياب التي جرت بمدينة كيغالي بهدف لصفر ضمن الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وكان الفريق الرواندي تعادل في مباراة الذهاب دون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين.