Atwasat

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: اللاعب الكبير والقدوة الحسنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 03:58 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: اللاعب الكبير والقدوة الحسنة
الراحل عوض عون مع رئيس الأهلي فرج ساطي وبينهما الحكم الراحل سالم المغربي في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (فيسبوك)
alwasat radio

في هذه الأيام تمر علينا الذكرى الخامسة لوفاة الهداف المعروف والمدرب الموهوب ووكيل وزارة الشباب والرياضة سابقًا، المرحوم عوض عون، الإنسان التربوي والقدوة الحسنة وصاحب المواقف النبيلة ونظافة اليد الذي عندما جرى تعيينه وكيلًا للوزارة خصصت له سيارة خاصة جديدة لم يحركها من مكانها ورفض كافة الامتيازات المادية إلا مرتبه، وعندما جرى تكليفه بشراء مقر للوزارة بمدينة بنغازي وعرض عليه أحد رؤساء الأندية آنذاك مبلغًا كبيرًا له نظير شراء عمارة بسعر معين رفض ذلك وطلب منه عدم تردده عليه.

احترمه مرؤوسوه لسلوكه الراقي في التعامل معهم، لاعبنا الخلوق من مواليد مدينة درنة العام 1947 متحصل على دكتوراة في الأدب الإنجليزي وماجستير في الرياضة وقد انضم لأشبال اتحاد درنة «الأفريقي» العام 1958 ولعب لفريق الأواسط ثم الفريق الأول في مركز قلب الهجوم، وقدمه للعب المدرب المرحوم فرج الباح، ولعب حوالي 18 عامًا للأفريقي وترأس فريقه وسجل العديد من الأهداف وشكل مع زميله المرحوم فهيم رقص ثنائيًا تهابه كل فرق الدوري، وكذلك لعب للهلال 6 مباريات في الموسم الذي كان فيه في السنة الدراسية الأخيرة في الجامعة.

وقد كانت أول مباراة له مع الأفريقي أمام فريق الصقور بطبرق حيث فاز الأفريقي (2-1)، كما سجل أول أهدافه في مرمى فريق التحدي في بنغازي، ولعب أول مباراة له في الفريق الوطني وهو في السن السادسة عشرة العام 1960 أمام الفريق الروماني بملعب درنة، وأيضًا شارك في الدورة العربية الرابعة التي أقيمت بالقاهرة العام 1965، ولعب أفضل مبارياته مع الفريق الوطني أمام الفريق الروسي بدرنة وانتهت نتيجتها بـ(2-2).

كما شارك في اللعب لفريق الجامعة الذي كان يضم أبرز نجوم الأندية آنذاك، واعتزل اللعب العام 1982، بعد إيقاف النشاطات الرياضية وعودتها بطرق ملتوية، ثم اتجه بعدها لمجال التدريب بعد أن شارك في العديد من الدورات بحكم إيجادته للغة الإنجليزية وتحصله على عدة شهادات في مجال التدريب من بريطانيا وفرنسا ويوغسلافيا وإيطاليا والبرتغال والبرازيل.

وقام بتدريب أندية «الأفريقي - البرانس - الروابي - النجوم»، وعمل مترجمًا للمدرب الإيرلندي الذي أقام دورة تدريبية للمدربين في بنغازي، وفي رأيه أن الكرة الليبية لم تتطور بسبب مفهوم الرياضة الجماهيرية الخادع الذي ضيع رياضة المسابقات والرياضة للجميع، وفي نظره أن الأفريقي لم يتحصل على أي بطولة بسبب غياب ثقافة الفوز وضياع النقاط أمام الفرق الصغيرة والتركيز على الجانب الفني أكثر من النتيجة وبعض هفوات التحكيم، ويصف مباراة الديربي في درنة بأنها كانت من معالم المدينة لكن في الآونة الأخيرة تحولت عن مسارها التربوي لغياب المفهوم الحقيقي للرياضة.

لعب في معظم الملاعب الليبية وكان لملعب 24 ديسمبر في بنغازي ذكريات خاصة لم تمح من ذاكرته، فرغم تواضع أرضيته لكن تواجد الجماهير في المدرجات وعلى الشباك وخلف المرمى وكذلك الجماهير في الشارع قبل وبعد المباراة شكل صورة جميلة لديه، وقد كان معجبًا بهداف الكرة الليبية المرحوم مصطفى المكي ولمسات الفنان علي الشعالية وسرعة وقوة تسديد المرحوم شميسه، ولقد رأى أن الخلل في الرياضة يكمن في الإدارة الرياضية في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لأن البروقراطية ضاربة أطنابها بها والزمن تغير وإذا لم نواكب عصر السرعة سوف نظل في آخر الصفوف.

جرى تكليفه بوكيل وزارة الشباب والرياضة بناءً على تجربته الرياضية والمؤهلات العلمية التي يحملها وتزكية أبناء الرياضة له، في النهاية لا يسعنا إلا أن نترحم عليه وكم نتمنى أن يسخر لنا الله مثل هذه القدوة الحسنة في وقتنا الحاضر في قيادات الشباب والرياضة حتى نحقق الأهداف المنشودة والتطور الرياضي والمحافظة على حقوق الشباب والرياضة من الضياع ويبقى الصيت أطول من العمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي بنغازي يفوز على أهلي حلب في عربية السلة
الأهلي بنغازي يفوز على أهلي حلب في عربية السلة
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
ليبيا عضوا في عمومية دولي تايكواندو «ITF»
ليبيا عضوا في عمومية دولي تايكواندو «ITF»
4 مباريات في بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم
4 مباريات في بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم
6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت
6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
المزيد
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: اللاعب الكبير والقدوة الحسنة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: اللاعب الكبير والقدوة ......
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من ......
6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت
6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت...
4 مباريات في بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم
4 مباريات في بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط