الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

بعد مباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس والمريخ السوداني ضمن دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وفقدان الأهلي للمباراة بهدفين لصفر، اختلفت الآراء على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول هذه النتيجة.
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واجتمعت الآراء على أهمية تعويض هذه النتيجة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه، انتقدت أغلب الآراء طريقة وأسلوب المدرب التونسي فتحي الجبال.
الديب ينتقد التشكيلة
لاعب الأهلي طرابلس السابق علي الديب أكد أن سبب الخسارة أخطاء جسيمة بالتشكيلة، مما أوقع الأهلي بهذه النتيجة السلبية.
أبوزقية: فلسفة المدرب غير مقنعة
أما الإداري السابق بالأهلي طرابلس عبدالواحد أبوزقية، فأكد أن فلسفة المدرب وعدم التباث على تشكيلة وخاصة بخط الدفاع كانت من الأشياء الغريبة وغير مقنعة للفريق.
الصادق يتحدث عن الهفوات الدفاعية
وقال الصحفي فؤاد الصادق «لا بُد من معالجة الهفوات الدفاعية وإمكانية التدارك ما زالت واردة في مباراة الإياب، لأن هجوم الأهلي قادر على التسجيل».
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