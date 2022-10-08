الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

بعد مباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس والمريخ السوداني ضمن دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وفقدان الأهلي للمباراة بهدفين لصفر، اختلفت الآراء على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول هذه النتيجة.

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واجتمعت الآراء على أهمية تعويض هذه النتيجة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه، انتقدت أغلب الآراء طريقة وأسلوب المدرب التونسي فتحي الجبال.

الديب ينتقد التشكيلة

لاعب الأهلي طرابلس السابق علي الديب أكد أن سبب الخسارة أخطاء جسيمة بالتشكيلة، مما أوقع الأهلي بهذه النتيجة السلبية.