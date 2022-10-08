6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت...

تشهد ملاعب كرة المضرب بالمدينة الرياضية بطرابلس، مساء اليوم السبت، مباريات المرحلة النهائية لبطولة ليبيا للفئات 12 و14 و18عاًما.
- 34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
منافسات 18 عامًا
نهائي بطولة ليبيا تحت 18 عامًا سيجمع اللاعبين إبراهيم الشتيوي ومحمود الطيب، ومباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية ستجمع اللاعبين صفوان الزيادي ومحمد العبيدي.
منافسات 14 عامًا
نهائي بطولة ليبيا تحت 14 عامًا سيجمع اللاعبين مؤنس شحاتة وعبدالرحمن بن عتيقة، ومباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية ستجمع اللاعبين معاذ الحميدي وسند الطيب.
منافسات 12 عامًا
نهائي بطولة تحت 12 عامًا سيجمع اللاعبين أحمد رفيق وأنس الطيب ومباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية تجمع اللاعبين مالك فلفل وعاصم الموهوب.
تعليقات