6 مباريات في ختام بطولة ليبيا لكرة المضرب.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد ملاعب كرة المضرب بالمدينة الرياضية بطرابلس، مساء اليوم السبت، مباريات المرحلة النهائية لبطولة ليبيا للفئات 12 و14 و18عاًما.

- 34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

منافسات 18 عامًا

نهائي بطولة ليبيا تحت 18 عامًا سيجمع اللاعبين إبراهيم الشتيوي ومحمود الطيب، ومباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية ستجمع اللاعبين صفوان الزيادي ومحمد العبيدي.

منافسات 14 عامًا

نهائي بطولة ليبيا تحت 14 عامًا سيجمع اللاعبين مؤنس شحاتة وعبدالرحمن بن عتيقة، ومباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية ستجمع اللاعبين معاذ الحميدي وسند الطيب.