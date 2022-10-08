النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، أمس الجمعة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي على نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عامًا بتتويج النصر بكأس وذهبية البطولة، بعد فوزه في ثاني مبارياته على الشباب في مباراة كانت فيها الأفضلية للنصر الذي أنهى الربع الأول لصالحه بنتيجة (16-9).

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وأضاف النصر في الربع الثاني 18 نقطة مقابل 14 للشباب ليتقدم النصر بالنتيجة 34 مقابل 23، وواصل النصر تقدمه وأنهى الربعين الثالث والرابع لصالحه (20-14، 20-16) ليتفوق بنتيجة المباراة (74-53).

أدار المباراة الثلاثي حميد الحمري حكمًا أول وجلال الورفلي حكمًا ثانيًا وإبراهيم البرعصي حكمًا ثالثًا، والمسجل عبدالعزيز الماقوري والمسجل الإلكتروني محمد بن صريتي والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية عادل الورفلي وراقب المباراة مراقب أحمد البرعصي.

مفكرة النتائج

النصر × المروج (75-69).

الشباب × المروج (74-52).

النصر × الشباب (76-53).