الأهلي بنغازي يفوز على أهلي حلب في عربية السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق، أمس الجمعة، فريق الأهلي بنغازي ممثل كرة السلة الليبية الوحيد في بطولة الأندية العربية فوزه الأول على حساب أهلى حلب السوري في مباراة مثيرة شهدت ندية وتكافؤًا وإثارة وتشويقًا وتقاربًا في النتيجة انتهت في زمنها الرسمي بالتعادل (65-65) وفي الوقت الإضافي أضاف الأهلي بنغازي 14 نقطة مقابل 6 نقاط لأهلي حلب لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (79-71).

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وفي بقية نتائج الأمس، فاز الأهلي المصري على الغرافة القطري (108-59)، والرياضي اللبناني على الميناء اليمني (103-54)، وبيروت اللبناني على دجلة العراقي (84-80)، والجهراء الكويتي على وداد بوفريك الجزائري (75-63)، والسد القطري على كاظمة الكويتي (90-71).