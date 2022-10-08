الأهلي بنغازي يفوز على أهلي حلب في عربية السلة...

حقق، أمس الجمعة، فريق الأهلي بنغازي ممثل كرة السلة الليبية الوحيد في بطولة الأندية العربية فوزه الأول على حساب أهلى حلب السوري في مباراة مثيرة شهدت ندية وتكافؤًا وإثارة وتشويقًا وتقاربًا في النتيجة انتهت في زمنها الرسمي بالتعادل (65-65) وفي الوقت الإضافي أضاف الأهلي بنغازي 14 نقطة مقابل 6 نقاط لأهلي حلب لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (79-71).
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وفي بقية نتائج الأمس، فاز الأهلي المصري على الغرافة القطري (108-59)، والرياضي اللبناني على الميناء اليمني (103-54)، وبيروت اللبناني على دجلة العراقي (84-80)، والجهراء الكويتي على وداد بوفريك الجزائري (75-63)، والسد القطري على كاظمة الكويتي (90-71).
مفكرة النتائج
الأهلي المصري × الميناء اليمني (130-53).
كاظمة الكويتي × البشائر العماني (99-80).
الأهلي البحريني × السد القطري (69-60).
الاتحاد السكندري × أهلي حلب (99-52).
الجهراء الكويتي × دجلة العراقي (72-52).
الكويت الكويتي × الأهلي بنغازي (76-60).
كاظمة الكويتي × الأهلي البحريني (90-77).
الرياضي اللبناني × الغرافة القطري (84-66).
الاتحاد السكندري × الأهلي بنغازي (122-64).
الكويت الكويتي × أهلي حلب (67-59).
بيروت اللبناني × وداد بوفريك الجزائري (88-74).
البشاير العماني × السد القطري (92-86).
الأهلي بنغازي × أهلي حلب (79-71).
الأهلي المصري × الغرافة القطري (108-59).
الرياضي اللبناني × الميناء اليمني (103-54).
بيروت اللبناني × دجلة العراقي (84-80).
الجهراء الكويتي × وداد بوفريك الجزائري (75-63).
السد القطري × كاظمة الكويتي (90-71).
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