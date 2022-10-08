الشارف لـ«بوابة الوسط»: قريبا فروع في ليبيا لأكاديمة «Coerver» الدولية لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد المدرب الوطني محمد الشارف الذي اختُير أخيرًا مندوبًا لأكاديمية «Coerver» الدولية لكرة القدم بليبيا، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن أكاديمية «Corever coaching» التي تأسست في العام 1984 ولديها أكثر من 50 فرعًا على مستوى العالم أصبحت علامة رياضية بارزة في عالم تطوير مواهب كرة القدم في أندية ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، وأجاكس، ومان يونايتد، والاتحاد الياباني.

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وأضاف «تهدف الأكاديمية لتطوير اللاعبين وإتقان مهاراتهم التسليم والاستلام والسرعة والمهارات الفردية، وأيضا اللعب الجماعي والتهديف والنزعة الهجومية للاعب الناشئ».

وأكمل الشارف «ستبدأ الأكاديمية قريبًا في إقامة دورة خارجية لتأهيل المدربين المحليين الذين سيتولون مستقبلًا الإشراف على أكاديمية (Coerver Libya) والتي سيكون لها مستقبلًا فروع في عدد من المناطق الليبية».

يشار إلى أن محمد الشارف من الخبرات الليبية المتميزة في مجال التدريب ومحاضر معتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وسبق له تولى مهمة المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم ونظم خلالها العديد من الدورات للحصول على رخص تدريب معتمده من «كاف».