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تراتيب متأخرة لليبيا في عربية الجولف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 08 أكتوبر 2022, 01:14 مساء
تراتيب متأخرة لليبيا في عربية الجولف
أبطال الجولف الليبي. (فيسبوك)
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انطلقت بمدينة الحمامات التونسية بطولة العرب للجولف لفئات البراعم والأشبال والأواسط، بمشاركة 65 لاعبًا، البراعم 22 لاعبًا والأشبال 22 والأواسط 21، يمثلون دول ليبيا ومصر وتونس والأردن وعمان والإمارات والسعودية وقطر، جاءت نتائج اليوم الأول على النحو  الآتي:

1- منافسات البراعم
أول الترتيب خيري الرويشد بـ147 ضربة، وجاء ثانيًا التونسي مهدي بن يوسف بـ145 ضربة، وثالثًا المصري علاء الدين سالم بـ134 ضربة، وجاء ترتيب لاعبي ليبيا عبدالله ياسين حبارات في الترتيب 18 برصيد 205 ضربات ومفتاح ليث حبارات في الترتيب 19 برصيد 209 ضربات والرياضي سعيد بوحويج في الترتيب 22 رصيد 247 ضربة.

2- فئة الأشبال
أول الترتيب للكويت سالم البقال برصيد 74 ضربة وجاء ثانيًا التونسي حامد عبدالله برصيد 80 ضربة وثالثًا التونسي جهاد رحيمي برصيد 80 ضربة، وجاء ترتيب لاعبي ليبيا أحمد فرج الطويري الترتيب 12 برصيد 88 ضربة ونضال أدريس حبارات الترتيب 15 برصيد 90 ضربة وعبدالمؤمن علي ساسي الترتيب 21 برصيد 104 ضربات.

3- فئة الأواسط
أول الترتيب التونسي عزيز دردوري برصيد 141 ضربة وجاء ثانيًا البحريني عبدالرحمن سعد بـ152 ضربة وثالثًا المصري محمد أبوالعلاء 153 ضربة.
وجاء ترتيب لاعبي ليبيا،  محمد  الطويري الترتيب 17 برصيد 106 ضربات و همام محمد القوي الترتيب 18 برصيد  109 ضربات و محمد حسين أبوعرقوب في الترتيب 20 برصيد 110 ضربات.

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