قناة الوسط «WTV» تبث مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» اليوم الجمعة استديو تحليليًا لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وفي تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت ليبيا، يقدم استديو التحليل الإعلامي مؤيد اسكندر في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

وتبث قناة الوسط «WTV» عند الرابعة عصرا مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني، كما تنقل المباريات على الموقع الإلكتروني لـ«بوابة الوسط» وكذلك عبر صفحة «فيسبوك» على الهواء مباشرة.

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