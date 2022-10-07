بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» (الزعيم) العاصمة السودانية الخرطوم في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة لخوض جولة جديدة بدوري أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة أربع ساعات طيران، وذلك لملاقاة فريق «المريخ» السوداني في دوري الأبطال، التي ستكون بملعب «شكيان الأبيض» بالخرطوم في تمام الساعة الرابعة يوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32، وتقام مباراة الإياب في ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب، ويطمح فريق «الأهلي طرابلس» للعودة بنتيجة إيجابية تسهل مأموريته في مباراة العودة للتأهل لدوري المجموعات ببطولة رابطة الأبطال، واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإدارة مباراة «الأهلي طرابلس» ومضيفه «المريخ» السوداني طاقم تحكيم بورونديًا بقيادة باسيفيك نيمانا.

«الزعيم» ينطلق في دوري الأبطال

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع «المريخ» السوداني مع «الأهلي طرابلس»، هي المواجهة الخامسة رسمياً التي تجمع ممثل الكرة السودانية «المريخ» مع ممثل للكرة الليبية، حيث تعود أول مباراة رسمية إلى العام 1990 حين التقى فريق «المريخ» بفريق «الصقور» بطبرق، وتمكن فريق «المريخ» من الفوز ذهاباً بثلاثية، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء الإياب بنفس النتيجة، وفي العام 2009 جدد «المريخ» مواجهاته مع الكرة الليبية حين التقى فريق «الاتحاد» ضمن دوري أبطال أفريقيا، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف ثم تمكن فريق «المريخ» من تحقيق الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني على حساب ممثل الكرة الليبية.

وتعد المواجهة الكروية المرتقبة هي الخامسة لفريق «الأهلي طرابلس» مع ممثل للكرة السودانية، حيث بدأت أولى المباريات الرسمية مع فرق الأندية السودانية العام 1974 حين التقى «الأهلي طرابلس» لأول مرة بفريق «الهلال» السوداني ضمن بطولة الأندية الأفريقية البطلة، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تفوق «الهلال» السوداني في مباراة الإياب بملعب أم درمان بثلاثة أهداف لصفر، ثم تجدد الحوار في العام 2016 مع فريق «الهلال» السوداني للمرة الثانية ضمن الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، حيث تفوق «الأهلي طرابلس» في مباراة الذهاب الأولى بهدف لصفر، وفي مباراة الإياب الثانية تفوق «الهلال» السوداني بهدفين لهدف، أحرزه محمد الغنودي لينجح في إقصاء الفريق السوداني، فيما تعود آخر المواجهات إلى بطولة النسخة الأخيرة من بطولة «الكونفدرالية» حيث تمكن «الأهلي طرابلس» من إقصاء فريق حي الوادي نيالا السوداني من مباراة واحدة، أُقيمت ببنغازي حسمها ممثل الكرة الليبية لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل.

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«الكونفدرالية» تستقبل «النصر» و«الأخضر»

أيضاً وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «النصر» إلى رواندا عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ترانزيت، وذلك لملاقاة فريق «كيغالي» الرواندي ضمن دور الـ32 في بطولة «الكونفدرالية»، وتقام المباراة في رواندا في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت ليبيا على ملعب «هوي ستاديوم» السبت المقبل، ضمن ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بالدور الـ32، وتقام مباراة الإياب في ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب، ويخوض فريق «النصر» أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم بعد أن أُعفي من الدور التمهيدي الـ64، ونجح فريق «كيغالي» في إقصاء فريق «أساس تيليكوم» ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة الإياب التي جرت بمدينة كيغالي بهدف لصفر ضمن الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وكان الفريق الرواندي تعادل في مباراة الذهاب دون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين.

وفي نفس البطولة، استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر» لمواجهة فريق «عزام» بطل تنزانيا، الأحد المقبل، في «الكونفدرالية»، وينافس الثلاثي الليبي في دائرة المنافسة القارية للموسم الجديد 2022 - 2023، «الأهلي طرابلس» الملقب بـ«الزعيم» في دوري الأبطال، وفرسا الرهان بـ«الكونفدرالية» «الأخضر» الملقب بـ«العنيد» والنصر الملقب بـ«الفحامة»، حيث واصل الثلاثي الاستعداد بقوة لمنافسات دور الـ32، ويحل «الأهلي طرابلس» ضيفاً على «المريخ» السوداني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تجاوز فريق «كم كم» الزنجباري في دور الـ64، برباعية نظيفة إياباً على ملعب «شهداء بنينا»، وبهدفين ذهاباً، ليتأهل فريق «الأهلي طرابلس» بنتيجة (6 - صفر)، رافعاً راية الدفاع عن سمعة كرة القدم الليبية بمفرده في دوري الأبطال.

شمام يجهز «العنيد» لمنافسات دور الـ23

أيضاً استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر» لمواجهة فريق «عزام» بطل تنزانيا، بينما استعد الطرف الليبي الثاني في بطولة «الكونفدرالية» فريق «النصر» لمواجهة فريق «كيغالي» بطل رواندا، وتدور مباراة الذهاب الأولى لفريق «النصر» بملعب العاصمة كيغالي، بينما ستدور مباراة العودة الحاسمة بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي في السادس عشر من نفس الشهر، ويواصل فريق «النصر» تدريباته اليومية استعداداً لهذه المشاركة بقيادة مدربه الصربي زوران ميلينكوتش.

في الوقت نفسه، أعلن نادي «الأخضر» تحت قيادة مدربه التونسي سمير شمام، قائمة فريقه النهائية التي يخوض بها منافسات «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو، وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق.