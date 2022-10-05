خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أراء حول مداخلة وزير الرياضة

القاهرة - بوابة الوسط

تابعت مداخلة السيد عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة مع الزميل مؤيد اسكندر في برنامجه الناجح في التسعين عبر قناة «WTV» وكانت بادرة طيبة أن يخرج المسؤول الأول عن الرياضة ويوضح عدة نقاط هامة للإعلام الرياضي، كما يشكر علي مساهمته في حل مشكلة عدم بداية الدوري، بسبب إصرار الأندية علي عدم اللعب حتي تتحصل علي دعم وزارة الرياضة، وقد قام بتسليم الأندية الـ14 التي لم تشارك في الدوري السداسي مبلغ نصف مليون دينار لكل منها.

ووعد بتقديم نصف مليون ثانية للأندية الـ20 المشاركة في الدوري الممتاز في ديسمبر المقبل، وكذلك ربع مليون دينار لكل نادي في الدرجة الأولى، ومبلغ سيحدد فيما بعد لأندية الدرجة الثانية، وكل ذلك مجهود يذكر، لكن أن يتحول السيد الوزير إلي مفتي ويمنح مرتبة الشهداء لرؤساء الأندية الحاليين لمن يتوفى منهم وهو رئيس لناديه فهذا ما نرفضه، لأن الشهادة مرتبة عليا لايعلمها إلا الله ولكونه بعيدا عن الواقع الرياضي، فهو لايعلم بأن الكثير من رؤساء الأندية الحاليين في مختلف المناطق قد حولوا أنديتهم إلي شبه شركات خاصة بهم.

يتصرفون بها كيفما يشاؤون دون رقيب أو حسيب أي دون الرجوع لمجالس إدارتهم أو جمعياتهم العمومية، وكم تمنيت لو قام السيد الوزير مع وكلاء وزارته الثلاثة بعدة زيارات للأندية والسؤال عن محاضر إجتماعات مجالس الإدارات التي يفترض أن تجتمع في كل شهر مرتين حسب قانون الأندية، وأين هي إجتماعات الجمعيات العمومية التي يفترض أن تعقد مرتين في السنة؟، وأين هي التقارير الإدارية والمالية التي يجب أن تعرض علي الجمعيات العمومية إن وجدت؟ وعن كيفية صرف المبالغ المالية الكبيرة؟ وعن عقود الإستثمارات وكيف تسوى عهد المعسكرات الخارجية؟.

لا أدري ماذا سيقول لو عاصر الرواد الأوائل الذين أسسوا أغلب الأندية في بيوتهم أو الذين تحملوا مسؤولية إستمراريتها وأعطوها الوقت والجهد والدعم المادي عندما تجاهلت الدولة الرياضة، وأما بالنسبة لموضوع المبالغ الكبيرة التي تصرف علي مشاركة حوالي 38 إتحاد عام رياضي في الدورات الخارجية فلو كان هناك تنسيق بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وإتحاداتها العامة لما تمت كل تلك المشاركات السياحية، لأن هناك أرقام مسجلة في كل لعبة خاصة في الألعاب الفردية في بطولات البحر المتوسط والبطولة الأفريقية والعربية والدولية، وعلي مدى تطور أي إتحاد عام وإقترابه من الأرقام المسجلة يسمح له بالمشاركة والإستفادة من الإحتكاك وتحقيق النتائج الإيجابية كما حدث مع إتحادات القوة البدنية ورفع الأثقال والكرة الحديدية وغيرها الذين حققوا مختلف أنواع الميداليات في مشاركاتهم الخارجية.

أما إتحادات المشاركات السياحية فلا داعي لها وقد شاهدت نتائجها السلبية المخجلة أثناء تواجدكم مع رئيس اللجنة الأولمبية في دورة البحر المتوسط في الجزائر، أخيرا إن الواقع الرياضي الحالي يحتم تواجدك مع وكلاء وزارتك قريبيين من القاعدة الرياضية لمعرفة حقيقة مايجري في المؤسسات الرياضية، حتي تكون قراراتكم سليمة ومقنعة وتعرف كيف تساهم في وضع الحلول لمشاكل الرياضة المزمنة، والمهم النية الطيبة وعدم سماع أعوان الشيطان الذين يرددون بإستمرار أستفيد قبل فوات الأوان.