البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز البطل الدولي أنور الذكام بلقب بطولة ليبيا للترايثلون والتي أُقيمت في مدينة مصراتة، وسبق أن حقق بطولات في طرابلس وزوارة وبنغازي هذا الموسم.

«بوابة الوسط» التقت بالذكام على هامش بطولة ليبيا للترايثلون والتي أقيمت في مدينة مصراتة، وقال أنور الذكام «أمارس رياضة ألعاب القوة منذ العام 2001 كعداء في سباقات الجري، ومنذ العام 2011 أصبحت أمارس رياضة الترايثلون لأشارك في الألعاب الثلاثة السباحة والدراجات والجري».

الذكام: حققت العديد من البطولات

وعن سجله الرياضي، قال الذكام «حققت العديد من البطولات والألقاب في سباقات العدو سابقًا وفي لعبة الترايثلون على الصعيد الداخلي تحصلت على عدة بطولات محليًا وعلى الصعيد الخارجي تحصلت على الترتيب الثالث في بطولة قرقانة في تونس وتحصلت على القلادة البرونزية، وفي مصر تحصلت على الترتيب الثالث وبرونزية وفي دبي شاركت خلال دورتها في ألعاب متنوعة وفي سباق نصف الماراثون وتحصلت على الترتيب الثاني والقلادة الفضية».

الترايثلون تعتمد على السباحة والدراجات والجري

وأضاف البطل الدولي أنور الذكام قائلًا «هناك عدة أنواع في رياضة الترايثلون فهي تعتمد على السباحة وركوب الدراجات وكذلك الجري لذا عرفت بالثلاثي الحديدي، والممارس لهذه الرياضة يجب عليه أن يتقن السباحة ويتقن ركوب الدراجة وأن يكون له دارية بسباقات الجري، وهي تعتمد في الأساس على قوة التحمل والقدرة على ممارستها».

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وعن الأنواع قال الذكام «هناك لمسافة طويلة في السباحة 3 كيلو و800 متر و180 كيلو دراجة و42 كيلو جري وفيه سباقات 1500 متنوعة تبدأ بالجري ثم ركوب الدراجة ثم الجري مرة أخرى وفيه نوع ثاني جري سباحة ثم جري وفيه الخماسي عبارة عن سباحة وتزلج على الثلوج والرماية وركوب الخيل وهي لعبة جيدة، وأنا أعشقها فهى تبني قوة تحمل وممارسة».

واختتم الذكام حديثه قائلا «أنصح الرياضيين الشباب أن يتدربوا بصورة جيدة والمشاركة في البطولات المحلية مهم جدا، وهناك مواهب، لكن تريد من يحفزها وهي رياضة ممتعة ومتنوعة، كما أن هناك إقبالًا من فئة البراعم والأواسط والأشبال والتحفيز يكون من النادي أولا ومن والي الأمر ثانيًا واتحاد اللعبة، كما يجب الاهتمام بهذه الفئات وأنا دائمًا أقدم لهم النصائح والتشجيع والتحفيز».

البطل الدولي أنور الذكام. (فيسبوك)