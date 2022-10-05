رئيس اتحاد الترايثلون لـ«بوابة الوسط»: الهدف الأكبر هو انتشار اللعبة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

على هامش بطولة ليبيا للترايثلون والتي أقيمت بمدينة مصراتة في مصيف الحديد والصلب وشهدت مشاركة واسعة وحضورا متميزا ونجاحا في التنظيم والنتائج الفنية التي تحققت من خلال تقارير خبراء اللعبة والذين أكدوا أن اللعبة أصبحت أكثر تطورا وتشهد تقدما ملحوظا من بطولة إلى أخرى واصلت «بوابة الوسط» عمل اللقاءات الصحفية.

التقت «بوابة الوسط» برئيس الاتحاد الليبي للترايثلون العداء الدولي السابق علي زايد، وقال «رغم شح الإمكانات وعدم توافر التجهيزات الخاصة باللعبة والتي تعتمد على ثلاثة أشياء البحر وركوب الدراجات وسباقات الجري؛ فإن البطولة نجحت».

الترايثلون يعتمد على اللياقة البدنية

وأضاف زايد «اللعبة تعتمد في الأساس على اللياقة البدنية للرياضي، والحمدلله هناك خامات جيدة جرى اكتشافها وستكون رافدا للمنتخب الوطني في كل بطولة، وهناك نقطة إيجابية أخرى وهي التنافس بين الرياضيين على إحراز وتحقيق النتائج المرجوة وهناك مواهب بارزة تريد من يأخذ بيدها والاهتمام بها، ومشاركة الفتيات في هذه اللعبة هو أيضا مكسب جديد لرياضة المرأة».

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وأكمل علي زايد «إن الهدف الذي وضعه الاتحاد عند إنشائه هو انتشار اللعبة في جميع ربوع ليبيا وخصوصا في المناطق التي تطل على البحر، والحمدلله أصبحت اللعبة تنتشر بشكل كبير لخلق جيل رياضي يسهم في تطوير الحركة الرياضة، وهؤلاء الشباب يجب الاهتمام بهم وتسخير الإمكانات لهم حتى نحقق نتائج إيجابية في مشاركتهم الخارجية ورفع علم ليبيا في المحافل الدولية».

زايد: حققنا نتائج نعتبرها إيجابية

وأوضح «رغم قصر عمر الاتحاد فإننا حققنا حتى على المستوى الدولي نتائج نعتبرها إيجابية، وأشكر كل من أسهم معنا في الرقي بهذه اللعبة المحببة، اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة والاتحادات الفرعية في المناطق، ونطلب منهم الدعم والمساندة لجميع الألعاب الرياضة وخاصة لعبة الترايثلون».

واختتم علي زايد حديثه قائلا «كما أتقدم بالشكر لشركة الحديد والصلب بمصراتة التي قدمت لنا مساعدة قيمة ودعمت البطولة من خلال توفير الإقامة والإعاشة للرياضين وضيوف مدينة مصراتة، وكذلك الاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطى ونادي توباكتس لتعليم السباحة والغوص الذي سخر جميع إمكانات النادي لهذه البطولة وكذلك الاتحاد الليبي للدراجات الذي وفر لنا الدراجات والأطقم التحكمية والقنوات الإعلامية التي غطت الحدث الرياضي ونأمل مستقبلا أن تتحسن أوضاع الرياضة في ليبيا من خلال إيجاد البنى التحتية والتجهيزات الرياضية لجميع الألعاب».

تتويج بعد منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)

علي زايد ورئيس نادي توباكتس. (تصوير - الصديق قواس)

تتويج بعد منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)

علي زايد. (تصوير - الصديق قواس)