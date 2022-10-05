النصر يلتقي المروج في نهائيات السلة للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأربعاء، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما» بمشاركة فرق المروج والنصر والشباب العربي.

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تقام المنافسات بنظام التجمع ومن نصف دوري، وأولى المباريات اليوم ستجمع المروج والنصر بداية من الخامسة مساء بتوقيت ليبيا.

وتُجرى غدًا الخميس مواجهات، ويتبارى الشباب العربي مع الخاسر من مباراة المروج والنصر.

ويلتقي الجمعة الشباب مع الفائز من المباراة الأولى وستقام جميع المباريات بحضور الجمهور.