Atwasat

النصر يلتقي المروج في نهائيات السلة للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 04:14 مساء
النصر يلتقي المروج في نهائيات السلة للشباب
شعار اتحاد كرة السلة الليبي. (إنترنت)
alwasat radio

تنطلق، اليوم الأربعاء، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما» بمشاركة فرق المروج والنصر والشباب العربي.

- الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

تقام المنافسات بنظام التجمع ومن نصف دوري، وأولى المباريات اليوم ستجمع المروج والنصر بداية من الخامسة مساء بتوقيت ليبيا.

وتُجرى غدًا الخميس مواجهات، ويتبارى الشباب العربي مع الخاسر من مباراة المروج والنصر.

ويلتقي الجمعة الشباب مع الفائز من المباراة الأولى وستقام جميع المباريات بحضور الجمهور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازي، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازي، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب ...
بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع حكومة باشاغا

بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة المسابقات: انطلاق الدوري الممتاز 19 أكتوبر الجاري
لجنة المسابقات: انطلاق الدوري الممتاز 19 أكتوبر الجاري
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا ...
بالصور: اختتام بطولة ليبيا للبلياردو لذوي الإعاقة في مصراتة
بالصور: اختتام بطولة ليبيا للبلياردو لذوي الإعاقة في مصراتة
نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»
نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
المزيد
رئيس اتحاد الترايثلون لـ«بوابة الوسط»: الهدف الأكبر هو انتشار اللعبة
رئيس اتحاد الترايثلون لـ«بوابة الوسط»: الهدف الأكبر هو ......
النصر يلتقي المروج في نهائيات السلة للشباب
النصر يلتقي المروج في نهائيات السلة للشباب...
22 ليبيًا في بطولة شطرنج «الخياري» بمرسى مطروح المصرية
22 ليبيًا في بطولة شطرنج «الخياري» بمرسى مطروح المصرية...
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية»......
نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»
نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط