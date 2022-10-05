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الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 11:58 صباحا
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
منافسات لفريق سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الأربعاء، بالكويت بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34 بمشاركة 16 فريقا موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: «الأهلي بنغازي» ممثل ليبيا الوحيد في البطولة و«الكويت» الكويتي و«الاتحاد السكندري» المصري و«أهلي حلب» السوري.
المجموعة الثانية: «الأهلي» المصري و«الرياضي» اللبناني و«الغرافة» القطري و«الميناء» اليمني.
المجموعة الثالثة: «الأهلي» البحريني و«البشائر» العماني و«كاظمة» الكويتي و«السد» القطري.
المجموعة الرابعة: «الجهراء» الكويتي و«بيروت» اللبناني و«وداد بوفريك» الجزائري و«دجلة» العراقي.

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سيخوض «الأهلي بنغازي» ثلاث مباريات في الدور الأول للبطولة، حيث يخوض اليوم الأربعاء مواجهة أمام «الكويت» الكويتي، وغدا الخميس يتبارى مع «الاتحاد السكندري»، وبعد غد الجمعة سيلتقي «أهلي حلب» السوري.

اليوم 6 مباريات
الجولة الأولى للدور التمهيدي ستشهد إقامة ست مباريات، من بينها ممثل السلة الليبية الأهلي بنغازي ويلتقي الكويت الكويتي، والأهلي المصري يتبارى مع الميناء اليمني، والاتحاد السكندري مع أهلي حلب السوري.

أيضا يلتقي الأهلي البحريني مع السد القطري، والبشائر العُماني مع كاظمة الكويتي، والجهراء الكويتي يلتقي دجلة العراقي.

يشار إلى أن كل مجموعة تتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الربع نهائي.

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