نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتمت، أمس الإثنين، بميناء الشعاب بطرابلس بطولة ليبيا للتجديف للفئات الثلاث «ناشئين وأواسط وكبار» للفردي والزوجي، بتنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للتجديف، بمشاركة 26 لاعبًا «22 ذكورًا -4 إناث» مثلوا أندية ذات السواري والكشافة البحرية بنغازي والكشافة البحرية بطرابلس وصرمان البحري والمحجوب مصراتة، جاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:

- منافسات الأواسط

تُوج بالميدالية الذهبية الجداف محمد حسين بكرة من نادي ذات السوارى بزمن 05:18:99 دقيقة، ونال الفضية عياد بكرة من نادي ذات السواري بزمن وقدره 06:08:44 دقيقة، ونال الميدالية البرونزية الجداف أدم المشروحي من نادي الكشافة بطرابلس بزمن 06:22:57 دقيقة.

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- 26 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف

- الزوجي رجال

تُوج بالميدالية الذهبية الثنائي محمد بكرة ومحمد الزواوي من نادي ذات السواري بزمن 05:27:11 دقيقة، وتُوج بالميدالية الفضية الثنائي آدم المشروحي ومحمد ناجي من الكشافة طرابلس بزمن 07:45:07 دقيقة، ونال الميدالية البرونزية الثنائي أكرم علي وأحمد الزوي من نادي بنغازي بزمن 10:44:51دقيقة.

- منافسات 17 عامًا

في سباق زوجي رجال لفئة تحت 17 عامًا، تُوج بالذهبية الثنائي محمد راشد ومحمد ناجي من نادي الكشافة البحرية طرابلس بزمن 07:51:52 دقيقة، ونال الفضية الثنائي آدم العماري وسند الدهماني من الكشافة البحرية طرابلس بزمن 08:42:67 دقيقة، ونال البرونزية الثنائي عبدالمجيد العقيلي وعثمان الأوجلي من نادي الكشافة البحرية بنغازي بزمن 09:33:09 دقيقة.

- الفردي 17 عامًا

تُوج بذهبية الفردي رجال فئة تحت 17 عامًا آدم العماري من نادي الكشافة طرابلس بزمن 06:26:08 دقيقة، ونال الفضية زميله محمد راشد بزمن 07:29:04 دقيقة، وتُوج بالبرونزية عبدالعزيز الفرجاني من نادي الكشافة مصراتة بزمن 08:31:02 دقيقة.

- الزوجي كبار

تُوج بذهبية الزوجي كبار الثنائي محمد بكرة وعياد بكرة من نادي ذات السواري بزمن 05:18:92 دقيقة، ونال الفضية الثنائي عبدالواحد الوارد ومنذر المرغني من نادي ذات السواري بزمن 05:33:75 دقيقة، ونال البرونزية الثنائي محمد العقيلي ومحمد القطراني من نادي الكشافة بنغازي بزمن 8:07:09 دقيقة.

- الفردي كبار

تُوج بذهبية الفردي كبار عبدالواحد الوارد من نادي ذات السواري بزمن 5:46:23 دقيقة، ونال الفضية منذر المرغني من نادي ذات السواري بزمن 5:56:77 دقيقة، وتُوج بالبرونزية محمود الزواوي من نادي ذات السواري بزمن 7:02:52 دقيقة.

- الفردي بنات

تُوجت بذهبية بطولة الفردي بنات منيرة أنور بزمن 2:44:46 دقيقة، ونالت الفضية اللاعبة فوزية مصطفى بزمن 4:15:151 دقيقة.

- الزوجي بنات

توجت بذهبية ثنائي الزوجي بنات هداية ميلود ومنيرة أنور بزمن 3:07:80 دقيقة، ونالت الفضية الثنائي أماني عبدالعزيز وفوزية الغزالي بزمن 03:09:47 دقيقة.

ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)

ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)

ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)

ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)