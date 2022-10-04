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نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 07:01 مساء
نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
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اختُتمت، أمس الإثنين، بميناء الشعاب بطرابلس بطولة ليبيا للتجديف للفئات الثلاث «ناشئين وأواسط وكبار» للفردي والزوجي، بتنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للتجديف، بمشاركة 26 لاعبًا «22 ذكورًا -4 إناث» مثلوا أندية ذات السواري والكشافة البحرية بنغازي والكشافة البحرية بطرابلس وصرمان البحري والمحجوب مصراتة، جاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:

- منافسات الأواسط
تُوج بالميدالية الذهبية الجداف محمد حسين بكرة من نادي ذات السوارى بزمن 05:18:99 دقيقة، ونال الفضية عياد بكرة من نادي ذات السواري بزمن وقدره 06:08:44 دقيقة، ونال الميدالية البرونزية الجداف أدم المشروحي من نادي الكشافة بطرابلس بزمن 06:22:57 دقيقة.

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- 26 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف

- الزوجي رجال  
تُوج بالميدالية الذهبية الثنائي محمد بكرة ومحمد الزواوي من نادي ذات السواري بزمن 05:27:11 دقيقة، وتُوج بالميدالية الفضية الثنائي آدم المشروحي ومحمد ناجي من الكشافة طرابلس بزمن 07:45:07 دقيقة، ونال الميدالية البرونزية الثنائي أكرم علي وأحمد الزوي من نادي بنغازي بزمن 10:44:51دقيقة.

- منافسات 17 عامًا
في سباق زوجي رجال لفئة تحت 17 عامًا، تُوج بالذهبية الثنائي محمد راشد ومحمد ناجي من نادي الكشافة البحرية طرابلس بزمن 07:51:52 دقيقة، ونال الفضية الثنائي آدم العماري وسند الدهماني من الكشافة البحرية طرابلس بزمن 08:42:67 دقيقة، ونال البرونزية الثنائي عبدالمجيد العقيلي وعثمان الأوجلي من نادي الكشافة البحرية بنغازي بزمن 09:33:09 دقيقة.

- الفردي 17 عامًا
تُوج بذهبية الفردي رجال فئة تحت 17 عامًا آدم العماري من نادي الكشافة طرابلس بزمن 06:26:08 دقيقة، ونال الفضية زميله محمد راشد بزمن 07:29:04 دقيقة، وتُوج بالبرونزية عبدالعزيز الفرجاني من نادي الكشافة مصراتة بزمن 08:31:02 دقيقة.

- الزوجي كبار
تُوج بذهبية الزوجي كبار الثنائي محمد بكرة وعياد بكرة من نادي ذات السواري بزمن 05:18:92 دقيقة، ونال الفضية الثنائي عبدالواحد الوارد ومنذر المرغني من نادي ذات السواري بزمن 05:33:75 دقيقة، ونال البرونزية الثنائي محمد العقيلي ومحمد القطراني من نادي الكشافة بنغازي بزمن 8:07:09 دقيقة.

- الفردي كبار
تُوج بذهبية الفردي كبار عبدالواحد الوارد من نادي ذات السواري بزمن 5:46:23 دقيقة، ونال الفضية منذر المرغني من نادي ذات السواري بزمن 5:56:77 دقيقة، وتُوج بالبرونزية محمود الزواوي من نادي ذات السواري بزمن 7:02:52 دقيقة.

- الفردي بنات
تُوجت بذهبية بطولة الفردي بنات منيرة أنور بزمن 2:44:46 دقيقة، ونالت الفضية اللاعبة فوزية مصطفى بزمن 4:15:151 دقيقة.

- الزوجي بنات
توجت بذهبية ثنائي الزوجي بنات هداية ميلود ومنيرة أنور بزمن 3:07:80 دقيقة، ونالت الفضية الثنائي أماني عبدالعزيز وفوزية الغزالي بزمن 03:09:47 دقيقة.

ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
ختام بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
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