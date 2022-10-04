Atwasat

السويحلي يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 12:47 مساء
السويحلي يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»
تتويج السويحلي ببطولة الطائرة. (فيسبوك)
alwasat radio

أسدل الستار أمس الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي على نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»، بتتويج السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه على المروج.

جاء فوز السويحلي على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-17، 25-16، 25-12)، وأدار المباراة الحكمان على الأوجلي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، وحكما الراية سعد المسلاتي واعبيد البرغثي، والمسجلان وائل بوشعالة وحسين البركي.

مفكرة النتائج
السويحلي × الجزيرة (3-2).
المروج × الجزيرة (3-1).
السويحلي × المروج (3-0).

الترتيب النهائي
السويحلي 5 نقاط، وثانيا المروج 3 نقاط، والجزيرة بنقطة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف

«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان

شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان
بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر

بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر
«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»

«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء

غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء
شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟

شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد الفروسية يتولى الإشراف المباشر على المدارس
اتحاد الفروسية يتولى الإشراف المباشر على المدارس
«توباتكس» نادٍ لتعليم السباحة والغوص.. أبوفارس: نسعى لإدخال رياضة التجديف والشراع
«توباتكس» نادٍ لتعليم السباحة والغوص.. أبوفارس: نسعى لإدخال رياضة...
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
سلة الأهلي بنغازي تصل الكويت للمشاركة في البطولة العربية
سلة الأهلي بنغازي تصل الكويت للمشاركة في البطولة العربية
4 مواجهات مهمة في ربع نهائي كأس ليبيا.. ولجنة المسابقات لم تحدد الموعد
4 مواجهات مهمة في ربع نهائي كأس ليبيا.. ولجنة المسابقات لم تحدد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
المزيد
السويحلي يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»
السويحلي يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»...
مصادر لقناة «الوسط»: انطلاق الدوري الممتاز 20 أكتوبر الجاري
مصادر لقناة «الوسط»: انطلاق الدوري الممتاز 20 أكتوبر الجاري...
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» ......
4 مواجهات مهمة في ربع نهائي كأس ليبيا.. ولجنة المسابقات لم تحدد الموعد
4 مواجهات مهمة في ربع نهائي كأس ليبيا.. ولجنة المسابقات لم ......
سلة الأهلي بنغازي تصل الكويت للمشاركة في البطولة العربية
سلة الأهلي بنغازي تصل الكويت للمشاركة في البطولة العربية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط