السويحلي يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار أمس الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي على نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»، بتتويج السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه على المروج.

جاء فوز السويحلي على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-17، 25-16، 25-12)، وأدار المباراة الحكمان على الأوجلي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، وحكما الراية سعد المسلاتي واعبيد البرغثي، والمسجلان وائل بوشعالة وحسين البركي.

مفكرة النتائج

السويحلي × الجزيرة (3-2).

المروج × الجزيرة (3-1).

السويحلي × المروج (3-0).