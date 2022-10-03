سلة الأهلي بنغازي تصل الكويت للمشاركة في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت أمس الأحد إلى الكويت بعثة فريق «الأهلي بنغازي» للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34، التي ستشهد مشاركة 16 فريقاً موزعة على أربع مجموعات.

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«الأهلي بنغازي» ممثل ليبيا الوحيد في البطولة، وضعته القرعة ضمن المجموعة الأولى رفقة فرق «الكويت» الكويتي و«الاتحاد السكندري» المصري و«أهلي حلب» السوري.

المجموعة الثانية: «الأهلي» المصري و«الرياضي» اللبناني و«الغرافة» القطري و«الميناء» اليمني.

المجموعة الثالثة: «الأهلي» البحريني و«البشائر» العماني و«كاظمة» الكويتي و«السد» القطري.

المجموعة الرابعة: «الجهراء» الكويتي و«بيروت» اللبناني و«وداد بوفريك» الجزائري و«دجلة» العراقي.

سيخوض «الأهلي بنغازي» 3 مباريات في الدور الأول للبطولة، ففي الأربعاء 5 أكتوبر الجاري يلتقي «الكويت» الكويتي، والخميس 6 أكتوبر يتبارى مع «الاتحاد السكندري»، والجمعة 7 أكتوبر سيلتقي «أهلي حلب» السوري.