الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

اعتبر المدرب حسين الدالي أن المدرب الوطني مظلوم من البعض بالوسط الرياضي، وهناك من يحاول التقليل من جهد المدربين الوطنين رغم سعيهم للتطوير.

- اجتماع حاسم في كرة القدم داخل الصالات

وقال الدالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «شاركت هذا العام في دورة متقدمة بتونس على حسابي الخاص، كانت عن التحليل في كرة القدم، وتحليل اللاعب الفرد والفريق الخصم، والمباراة بشكل عام، وهو علم يتطور باستمرار».

وأضاف الدالي قائلًا: «إن كل الدورات التي شاركت فيها كانت بجهدي الخاص»، مطالباً الأندية باحترام جهد المدرب الوطني، وأن هناك مدربين من خارج البلد أقل كفاءة من المدربين المحليين، ويحظون بثقة تعاقد الأندية معهم.