«توباتكس» نادٍ لتعليم السباحة والغوص.. أبوفارس: نسعى لإدخال رياضة التجديف والشراع

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يعد نادي «توباكتس» من الأندية التخصصية المتميزة إداريًا وفنيًا في جميع أنواع الرياضات البحرية، وهو مدرسة لتعليم الناشئ ما يحتويه من إمكانات، والذي أسهم بشكل كبير في توفير جميع تجهيزات بطولة ليبيا للترايثلون، وبإشراف مباشر من رئيس نادي «توباكتس» علي أبوفارس، الذي بذل مجهودًا كبيرًا في رسم المسافات البحرية ومسافات الجري والتي تعد من أصعب مراحل الترايثلون، خصوصًا في المسافات البحرية والتي تحتاج لتجهيزات خاصة بالبحر.

مصيف الحديد والصلب يستقبل منافسات الترايثلون

«بوابة الوسط» زارت نادي «توباكتس» بمدينة مصراتة على هامش بطولة ليبيا للترايثلون، التي أُقيمت بمصيف الحديد والصلب بمدينة مصراتة، والتقت خلال الزيارة رئيس نادي «توباكتس» علي أبوفارس، حيث قال: «الحمد لله تكللت جهودنا بالنجاح من حيث الإعداد الجيد للبطولة، ونشكر في هذه المناسبة اتحاد الترايثلون والاتحاد الفرعي وشركة الحديد والصلب التي وفرت لنا إمكانات النجاح هذا أولًا».

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وأضاف: «ثانيًا أشكر أبناء النادي الذين حققوا عديد القلائد وكؤوس البطولات، نتمنى لهم التوفيق والتألق الدولي والمحلي».

حوض للسباحة والغوص مغلق

وعن نادي «توباتكس» قال: «نادي توباكتس من الأندية البحرية التي تعتبر تخصصية، وهو نادٍ يشارك في جميع الأنشطة البحرية، ومن بينها رياضة الثلاثي الحديدي، وهو يمتك حوضًا للسباحة والغوص مغلقًا، والدراجات وقوارب الإنقاذ والملاحة البحرية، ويسهم في جميع الأنشطة، ونسعي حاليًا لإدخال رياضة التجديف والشراع، ولدينا شباب الحمد لله يحققون دائمًا النتائج الجيدة في جميع المحافل المحلية والدولية، وأن جميع الأجهزة والمعدات هي بالمجهود الذاتي».

وأكمل: «النادي يقيم حاليًا دورات تدريبية للناشئين، وهناك إقبال كبيرة على رياضة السباحة والغوص بتوفير مسبح مغلق مزود بتجهيزات فنية، ومن بينها شاشات العرض لتصحيح الأخطاء»، وعن مشاركات النادي، قال: «الحمد لله دائمًا مشاركتنا جيدة، ونتحصل على النتائج الجيدة، وآخر هذه النتائج بطولة ليبيا للترايثلون، التي أُقيمت بمدينة مصراتة».

مسابح صغيرة لا تصلح

وعن الكيفية بالنهوض بمثل هذه الرياضات، قال علي أبوفارس: «أولًا يجب توفير المسابح القانونية، وهنا أتكلم عن رياضة السباحة والغوص، فلا يوجد في ليبيا أي مسبح قانوني دولي، هناك مسابح تعتبر صغيرة ولا تصلح حتى أولمبية، وثانيًا توفير الدعم المالي للاتحادات الرياضية، وثالثًا توفير الكوادر الفنية من خلال إقامة الدورات التدريبية للمدربين وحكام اللعبة، وفتح المجال أمام الرياضيين المتميزين من خلال فتح المجال أمامهم في المعسكرات الخارجية، وأخيرًا تبني الدولة والاهتمام بإعداد اللاعب الأولمبي».

علي أبوفارس. (تصوير - الصديق قواس)

نادي توباتكس. (تصوير - الصديق قواس)

نادي توباتكس. (تصوير - الصديق قواس)

نادي توباتكس. (تصوير - الصديق قواس)

نادي توباتكس. (تصوير - الصديق قواس)

نادي توباتكس. (تصوير - الصديق قواس)

نادي توباتكس. (تصوير - الصديق قواس)