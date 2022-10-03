«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت بطولة ليبيا للترايثلون ختامًا مميزًا وسط حضور عديد الشخصيات الرياضية، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو، ورئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نور الدين التريكي، ورئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو المهندس علي صابر.

أيضًا حضر رؤساء الاتحادات الفرعية في المناطق الغربية والوسطى والشرقية الذين كانوا في ضيافة رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون العداء السابق علي زايد، ورئيس الاتحاد الفرعي لمدينة مصراتة.

حضور 9 أندية بمشاركة 72 رياضيًا

البطولة شهدت حضور 9 أندية، هى: «الاتحاد العسكري» ونادي «توباكتس» ونادي «الجزيرة» ونادي «البحري وزليتن» و«شاطئ زليتن» ونادي «بنغازي للترايثلون» ونادي «زوارة» ونادي «سيدي سليم» ونادي «الحديد والصلب» بمشاركة 72 رياضيًا في الفئات الأربع، وكانت مسافات هذه البطولة على النحو التالي:

البراعم 200 متر سباحة و2 كلم جري والدراجات3 كلم والناشئين في منافسات السباحة 300م والجري 4 كلم والدراجات 6 كلم وفي منافسات الأواسط السباحة 350 مترًا والجري 5 كلم والدراجات 8 كلم، وسباق الكبار السباحة 450 مترًا والجري 6 كلم والدراجات 10 كلم.

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البطولة أُقيمت بمصيف شركة الحديد والصلب وتحت إشراف الاتحاد العام والاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطى ومساهمة فاعلة من نادي «توباكتس»، الذي سخر إمكانيات النادي لهذه البطولة من تخطيط مسارات السباحة ومسافات الجري والدراجات.

«بوابة الوسط» في قلب الحدث

«بوابة الوسط» واكبت البطولة وأعدت النتائج لنهائية وتكريم الأبطال بالقلائد وكؤوس البطولة والجوائز المالية، وكانت نتائج السباقات في رياضية الترايثلون «الثلاثي الحديدي» سباحة، جري، دراجات، على النحو التالي:

فئة البراعم

نضال إدريس حبارات من نادي «سيدي سليم» تحصل على الترتيب الأول وكأس البطولة، وشاهين فرحات ثانيًا من نادي «زليتن البحري»، وحل ثالثًا محمد توفيق عبد العال من نادي «توباكتس» مع منحهم جوائز مالية تشجعًا لهم من جانب اتحاد الترايثلون وشركة الحديد والصلب (الراعي الرسمي للبطلة).

كما تم في هذه الفئة اختيار ثلاثة رياضيين للمنتخب الوطني، وهم الرياضي صفوان أحمد المرغني ومحمد المبروك كريشان وتوفيق محمد عبد العال، وفي نفس الفئة تم تكريم فئة البنات، حيث تحصلت الرياضية رغد أحمد المرغني 12 عامًا على الترتيب الأول ورهف أحمد المرغني على الترتيب الثاني 10 سنوات من نادي «بنغازي للترايثلون».

منافسات الناشئين والأواسط

وفي بطولة الناشئين تحصل محمد علي أبوفارس على بطولة الفئة من نادي «توباكتس»، حيث تم منحه كأس البطولة وجائزة مالية والقلادة الذهبية، وحل في المركز الثاني محمد نبيل التاجوري من نادي «توباكتس»، وجاء ثالثًا سليمان عبدالعال من نادي «توباكتس».

وفي بطولة الأواسط حل في المركز الأول عبدالله علي أبوفارس من نادي «توباكتس» وحاز على كأس بطولة الفئة وقلادة ذهبية وجائز مالية، وجاء ثانيًا أنس كامل الطيب من الاتحاد العسكري وحصل على قلادة فضية وجائز مالية، وفي المركز الثالث سليمان عبدالعال وتحصل على قلادة برونزية وجائز مالية من نادي «توباكتس».

بطولة الكبار

حصد المركز الأول الرياضي أنور المبروك الدكام من نادي «الجزيرة» وحصل على كأس البطولة وقلادة ذهبية وجائز مالية، وحل في المركز الثاني عبدالرؤوف سعيد الثابت من نادي «الاتحاد العسكري» وحصل على قلادة فضية وجائزة مالية، وجاء في المركز الثالث إبراهيم الشيحي من نادي بنغازي للترايثلون وحصد قلادة برونزية وجائزة مالية.

وقد منحت شركة الحديد والصلب (الراعي الرسمي للبطولة) لأبطال ليبيا الذين تحصلوا على قلائد دولية وهم البطل الدولي الليبي أنور الذكام والبطلة الصغيرة والتي تحصلت على فضية بطولة شرم الشيخ كريمة صوان، ومحمد علي أبوفارس جوائز مالية.

ترتيب الفرق

أما ترتيب الفرق في فئة الناشئين، فقد حل فريق نادي «توباكتس» في الترتيب الأول وكأس البطولة، وثانيًا نادي «الشاطئ زليتن البحري»، وثالثًا نادي «زوارة»، وفي فئة الأواسط تحصل على المركز الأول فريق نادي «توباكتس» وحل في المركز الثاني نادي «زليتن البحري»، وفي فئة الكبار تحصل على المركز الأول فريق نادي «الاتحاد العسكري» على بطولة الكبار، وحل في المركز الثاني نادي «توباكتس».

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)